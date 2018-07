TA Associates investiert in Compusoft

BOSTON und SARPSBORG (Norwegen)--(BUSINESS WIRE)--Jul 11, 2018--TA Associates, ein führendes, weltweit wachsendes Private-Equity-Unternehmen, hat eine endgültige Vereinbarung zur Beteiligung an Compusoft, einem führenden Anbieter von Computer Aided Design („CAD“) Software für den Küchen- und Badhandel, abgeschlossen. Der Abschluss der Investition wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 erwartet. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005470/de/

Die Hauptprodukte von Compusoft, Winner Design und Innoplus, bieten Gestaltungs- und Verkaufsunterstützung für den Küchen- bzw. Badfachhandel. Die benutzerfreundlichen CAD-Systeme umfassen firmeneigene Datenbanken mit grafischen Elementen, Preisinformationen und Sprachübersetzungen aus mehr als 2.800 digitalen Herstellerkatalogen. Zudem verfügen sie über voll integrierte Echtzeit-3D-Grafiken und mit weiteren Produkten von Compusoft lassen sich Küchen oder Bäder in 3D auf einem Smartphone oder Tablet entwerfen und betrachten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Customer Relationship Management (CRM) über das Backoffice und Prozessmanagement-Softwaresysteme für kleine und große Unternehmen an. Gegründet 1989 in Sarpsborg (Norwegen), ist Compusoft in 14 Ländern Europas sowie in Südafrika und Australien tätig und betreut rund 12.000 Kunden, darunter weltweit führende Hersteller und Händler.

„Compusoft zählt mit einem hochwertigen Geschäftsmodell und einer beeindruckenden Geschichte nachhaltigen Wachstums zu den Branchenführern Europas“, sagte Naveen Wadhera, Managing Director bei TA Associates, der in das Board of Directors von Compusoft eintreten wird. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Compusoft, um dem Unternehmen zu helfen, seine Strategie zu nutzen und das Wachstum zu beschleunigen. Zudem passt es sehr gut zu unserem Schwerpunkt auf profitable Unternehmen mit starken Geschäftsleitungen und eigenen Produkten und Dienstleistungen.“

„Angesichts unserer Mission, messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, ist TA Associates unserer Meinung nach ein idealer Partner für Compusoft, denn es genießt einen wohlverdienten Ruf, Unternehmen bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials zu helfen“, sagte David Tombre, Chief Executive Officer, Compusoft. „Wir haben im Laufe unserer fast 30-jährigen Geschichte ein beachtliches organisches und durch Übernahmen geprägtes Wachstum verzeichnet und sind zuversichtlich, dass TA uns dabei helfen kann, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit TA im Zuge der Sondierung von Möglichkeiten für eine weitere Expansion.“

„Mit Blick auf die weitere Steigerung der Nachfrage nach Modellierungsdienstleistungen für Küche und Bad gehen wir davon aus, dass das Interesse an den einmaligen Angeboten und Kompetenzen von Compusoft in ganz Europa und anderen Regionen weiter zunehmen wird“, sagte J. Morgan Seigler, Managing Director bei TA Associates, der ebenfalls dem Board of Directors von Compusoft beitreten wird. „Die innovative Technologie von Compusoft bietet den Kunden vor allem ein benutzerfreundliches Erlebnis, um maßgeschneiderte Räume zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen. Aufgrund der führenden Marktposition des Unternehmens gehen wir davon aus, dass das bedeutende Wachstum von Compusoft anhalten wird.“

Goodwin ist juristisch beratend tätig und Alvarez & Marsal und KPMG betreuen TA Associates mit Beratungsdienstleistungen. Compusoft wird von Kvale als Rechtsberater und von ABG Sundal Collier als Finanzberater begleitet.

Über Compusoft Seit der Gründung in Sarpsborg (Norwegen) im Jahr 1989 bietet Compusoft Verkaufs-, Management-, Kommunikations-, Web- und Businesslösungen für die Küchen- und Badmöbelbranche an. Die fortschrittlichen CAD-Softwarelösungen des Unternehmens bieten dynamische Verkaufstools für Fachhändler, mit denen sie ihre Kunden durch den gesamten Planungsprozess führen können, von der Skizze bis zum vollständigen Einbau von Küche oder Bad. Mit dem Fokus auf der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden verbindet Compusoft die Entwicklung hochwertiger Software mit dem Engagement für den Kundenservice. Compusoft ist in 14 Ländern Europas sowie in Südafrika und Australien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.compusoftgroup.com.

Über TA Associates Bereits seit 50 Jahren ist TA Associates eine der größten und erfahrensten globalen wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf fünf Branchen - Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Geschäftsdienstleistungen - und investiert in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in fast 500 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung behilflich zu sein, dauerhaften Wert in wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar eingeworben und verfolgt das Ziel, neue Investitionen im Bereich von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu tätigen. In den Büros in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong sind mehr als 80 Investmentfachleute tätig. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180711005470/de/

CONTACT: TA Associates

Marcia O’Carroll, 617-574-6796

mocarroll@ta.com

oder

BackBay Communications

Stephen Fishleigh, +44-203-475-7552

stephen.fishleigh@backbaycommunications.com

oder

Zachary Tramonti, 617-391-0797

zachary.tramonti@backbaycommunications.com

KEYWORD: AUSTRALIA UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA AUSTRALIA/OCEANIA NORWAY MASSACHUSETTS SOUTH AFRICA AFRICA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE MOBILE/WIRELESS INTERIOR DESIGN PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING FINANCE CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: TA Associates

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/11/2018 08:56 AM/DISC: 07/11/2018 08:56 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180711005470/de