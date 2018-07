Olivier Girard nommé président d’Accenture en France et Benelux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Accenture (NYSE:ACN) nomme Olivier Girard président d’Accenture pour la France et le Benelux. Il prendra ses fonction le 1 er septembre 2018 et dirigera l’entreprise dans la région, en continuant à se focaliser sur la croissance, notamment par l’innovation, la différenciation des services et en attirant les meilleurs talents.

Olivier Girard, président d'Accenture en France et Benelux, à partir du 1er septembre 2018 (Photo: Accenture)

Olivier Girard, 53 ans, succèdera à Christian Nibourel, qui quittera Accenture après 11 ans à la tête de l’entreprise en France et au Benelux. Sous la direction de Christian Nibourel, Accenture a doublé de taille dans la région, porté par la forte croissance dans les services numériques, le cloud et la cybersécurité. Christian Nibourel a également initié de nombreux projets destinés à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, qui font aujourd’hui d’Accenture l’une des entreprises les plus engagées, notamment en matière d’inclusion et de diversité. Il représente aussi l’entreprise dans de nombreuses organisations professionnelles en France, renforçant ainsi l’engagement d’Accenture dans l’écosystème économique et social français et son implication dans les grands enjeux nationaux.

Olivier Girard est actuellement responsable du groupe d’activités Products en France et au Benelux, qui regroupe des secteurs tels que l’automobile, les biens de consommation, la grande distribution et l’industrie pharmaceutique. Avant de prendre cette responsabilité en 2013, il était responsable du secteur de la grande distribution pour la même région.

Olivier Girard, qui a rejoint Accenture en 1997, a une longue expérience dans l’accompagnement des clients dans leur stratégie de croissance, notamment à travers des projets d’innovation et des initiatives de transformation à grande échelle. Il est aussi le directeur de compte au niveau mondial pour l’un des leaders internationaux de la grande distribution.

« Olivier est un leader exceptionnel qui a aidé certaines des plus grandes entreprises internationales à se transformer pour s’adapter à l’ère numérique, » selon Jo Deblaere, directeur général délégué d’Accenture au niveau mondial et responsable des activités pour l’Europe. « Il a dirigé Products en France et au Benelux ces 5 dernière années en faisant preuve de vision, en s’appuyant sur sa compréhension des enjeux propres à chacun de nos clients et en mettant l’innovation au cœur de nos offres de services. Sous sa direction, Products a connu une croissance significative dans la région. Je suis ravi qu’il prenne la direction de l’entreprise en France et au Benelux et de travailler plus étroitement avec lui.

« Je souhaite également remercier Christian pour ce qu’il a apporté à Accenture durant ses 35 ans de carrière ici. Il a mené avec succès la transformation d’Accenture dans la région, en établissant notre leadership dans les services numériques et dans la cybersécurité. Il a dirigé l’entreprise en se focalisant sur l’amélioration de nos capacités à servir nos clients, tout en offrant à nos collaborateurs de nouvelles opportunités de carrières. Accenture ne pourrait être en meilleure position, lorsqu’Olivier en prendra la direction, pour continuer de croître et étendre son leadership, notamment dans l’intelligence artificielle, la blockchain et la réalité immersive. »

A propos d’Accenture Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 449 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr.

