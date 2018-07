Le SkyGuardian décolle du Dakota du Nord pour un vol transatlantique

GRAND FORKS, Dakota du Nord--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Aujourd’hui à 12 h 48, heure centrale (CDT), un avion télépiloté (Remotely Piloted Aircraft, RPA) de moyenne altitude et de longue endurance (MALE), mis au point par la société General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), a décollé de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, pour le tout premier vol transatlantique d’un RPA MALE. Le MQ-9B SkyGuardian de la société GA-ASI est en vol, à destination de la base Faiford de la Royal Air Force (RAF) dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, où il doit atterrir vers 18 h 45 heure locale (GMT+1) le 11 juillet.

« C’est un moment historique pour GA-ASI », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Pour démontrer la longue durée de vie des systèmes d’avions sans pilote, nous avons relevé le défi de piloter un RPA MALE de l’autre côté de l’Atlantique. Cet effort a demandé beaucoup de coordination, et nous apprécions le soutien de la CAA, de l’organisation RIAT et de la RAF dans cette entreprise. »

Au cours des 10 dernières années, la RAF a exploité les MQ-9 Reapers ® de GA-ASI dans divers théâtres d’opérations. La RAF célèbre son 100e anniversaire (RAF100) et, pour commémorer l’événement, GA-ASI fait voler le SkyGuardian vers la base Fairford de la RAF, où se déroulera le salon aéronautique Royal International Air Tattoo (RIAT) du 13 au 15 juillet. Le SkyGuardian sera exposé au sol pendant le salon. La RAF acquiert le MQ-9B dans le cadre de son programme PROTECTOR RG Mk1.

Le MQ-9B est la nouvelle génération de la gamme de produits multimission Predator ® B de GA-ASI. La société a nommé son avion MQ-9B de base SkyGuardian, tandis que SeaGuardian désigne la variante de surveillance maritime. Le MQ-9B est la version « certifiable » (conforme au STANAG 4671) de la gamme des produits Predator B. Son développement est le résultat d’une initiative de cinq ans, financée par la société, et visant à produire un système RPA capable de répondre aux normes rigoureuses de certification de navigabilité exigées par diverses autorités militaires et civiles, notamment la Military Airworthiness Authority (MAA) du Royaume-Uni et la FAA des États-Unis.

Inmarsat Government soutient le vol de GA-ASI grâce à SwiftBroadband, son service SATCOM en bande L, qui fournit une connectivité d’appui souple et flexible pendant toute la durée du vol. SkyGuardian et sa station de contrôle au sol basée dans le Dakota du Nord utilisent SATCOM pour communiquer avec l’avion et le contrôler, y compris durant la phase d’atterrissage automatique à Fairford.

« Inmarsat, leader du marché en matière de connectivité fiable, globale et mobile en bande L et en bande Ka répond aux exigences des opérations aéroportées depuis des décennies », a déclaré Kai Tang, directeur commercial d’Inmarsat Government. « Une technologie SATCOM fiable est un facilitateur essentiel pour toute mission, et ce test en vol transatlantique a clairement mis en évidence son importance. Cet événement réellement historique est rendu possible par l’ingéniosité et l’intégration d’ingénierie impressionnante de l’équipe GA, et Inmarsat est très fier d’en faire partie. »

Le service offre également une flexibilité totale dans la sélection de l’itinéraire pour le vol de longue durée, tout en prenant en charge la transmission de données critiques et urgentes, notamment l’imagerie et la vidéo.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une société affiliée de General Atomics, est le principal concepteur et fabricant de systèmes fiables et éprouvés pour avions télépilotés (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, systèmes électro-optiques et autres systèmes connexes liés à la mission, y compris la série RPA Predator ® et le radar multimode Lynx ®. Avec plus de 5 millions d’heures de vol, GA-ASI fournit des avions à longue endurance, aptes à la mission, avec des systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et une intervention rapide. La société produit également toute une gamme de stations de contrôle au sol, et commandes de capteurs/logiciels d’analyse d’image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour de plus amples informations, visitez www.ga-asi.com.

Reaper, Predator et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aerocautical Systems, Inc.

À propos d’Inmarsat Government

Le gouvernement des États-Unis s’appuie sur les services satellitaires d’Inmarsat et leur fait confiance depuis 1979. Inmarsat Government continue de fournir aux agences américaines de la défense, du renseignement, de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et civile, les services mobiles de communications globales par satellite, les plus avancés au monde, avec une connectivité fiable, sécurisée et abordable. Conçu à l’intention des utilisateurs gouvernementaux, Inmarsat Government offre des capacités souples et flexibles pour renforcer les ressources satellitaires gouvernementales, à tout moment et n’importe où. S’appuyant sur une infrastructure de réseau multibande évolutive de pointe, Inmarsat Government propose une gamme de services réseau gérés et des solutions de communication de bout en bout, capables de connecter les utilisateurs terrestres, en mer et dans les airs, même dans les régions les plus reculées du monde. Inmarsat Government, dont le siège social est situé à Reston, en Virginie, est une filiale à 100 % d’Inmarsat plc. Pour en savoir plus, consultez le site www.inmarsatgov.com.

Le flux des communiqués de presse d’Inmarsat et les mises à jour de la société sont affichés sur @ InmarsatGlobal.

