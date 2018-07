Seoul Viosys applica la sua tecnologia UV LED ’Violeds’ per realizzare una trappola per zanzare senza uso di sostanze chimiche

ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--lug 11, 2018--Seoul Viosys, prestigioso fornitore di soluzioni UV LED operante su scala globale, ha annunciato oggi di aver applicato la sua avanzata tecnologia UV LED “Violeds” alla trappola per zanzare di Yuhan Corporation, un’azienda farmaceutica coreana.

La trappola per zanzare incorporante Violeds di Yuhan è apparsa alla televione sul canale coreano GS Shop il 15 giugno e il 3 luglio 2018.

I prodotti incorporanti la tecnologia Violeds sono stati lanciati per la prima volta nell’estate del 2016, in concomitanza con la diffusione del virus Zika in tutto il mondo. A quell’epoca riscosse ampio successo presso i consumatori registrando il tutto esaurito per ben sette volte consecutive su uno dei canali di televendite in Corea. A conferma del valore e delle prestazioni di Violeds, una tecnologia UV LED rispettosa dell’ambiente, NASA l’ha implementata presso la propria Stazione spaziale internazionale (International Space Station).

Violeds applicata alla trappola per zanzare è una tecnologia rispettosa dell’ambiente che attira insetti per eliminare gli insetti nocivi come le zanzare e i moscerini della frutta usando una sorgente luminosa UV LED. Questa tecnologia presenta il vantaggio di non nuocere all’organismo umano poiché il quantitativo di raggi ultravioletti (UV) corrisponde a due millesimi di luce solare e un decimo di luce fluorescente.

Dal collaudo di verifica delle prestazioni eseguito dal professor Dong Kyu Lee dell’Università di Kosin, il quale lavora come consulente per conto del Centro per il controllo della malaria facente capo ai Centri della Corea per il controllo e la prevenzione delle malattie, è emerso che la capacità di attrazione delle zanzare di Violeds è superiore a quella delle trappole per zanzare tradizionali nella misura di fino a quattro volte.

Inoltre, il professor Philip Koehler, entomologo di fama mondiale impiegato presso l’Università della Florida, ha dimostrato per mezzo di ricerche e studi che i prodotti impieganti la tecnologia Violeds attirano tredici volte di più le zanzare che trasmettono il virus della febbre gialla e nove volte di più le zanzare malariche rispetto al dispositivo standard impiegato dai Centri per il controllo delle malattie (Centers for Disease Control, CDC) degli Stati Uniti. Seoul Viosys ha inoltre ottenuto gli stessi risultati dai collaudi di verifica delle prestazioni in termini di attrazione delle zanzare che ha condotto in collaborazione con professori coreani, vietnamiti e indonesiani.

“Il prodotto non nuoce all’ambiente, nè all’organismo umano in quanto non contiene alcuna sostanza chimica e attira le zanzare usando una sorgente luminosa UV LED anziché il mercurio impiegato da altre trappole per zanzare”, ha spiegato Sang Kwon Park, vicepresidente della divisione vendite di prodotti UV presso Seoul Viosys.

