EXEDY Clutch Europe Ltd unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Dodson über die Lieferung von leistungsstarken Getrieben für Sportwagenfahrer in Europa

AUCKLAND, Neuseeland--(BUSINESS WIRE)--Jul 11, 2018--EXEDY Clutch Europe hat mit dem neuseeländischen Unternehmen Dodson Motorsport eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet, die zum Ziel hat, europäischen Fahrern hochleistungsfähiger Fahrzeuge eine effizientere Energieübertragung zu liefern. Im Rahmen der Vereinbarung wird EXEDY die hochleistungsfähigen Getriebekomponenten von Dodson in 53 Ländern in Europa und angrenzenden Märkten vertreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005148/de/

Dodson Motorsport ist ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Doppelkupplungs- und Getriebekomponenten, die in einer breiten Palette von hochleistungsfähigen Fahrzeugen von Porsche, Lamborghini, BMW, VW, Nissan, Mitsubishi, Mercedes und Audi zum Einsatz kommen.

EXEDY und Dodson finanzieren im Rahmen der Vereinbarung ein auf Fahrzeuggetriebe spezialisiertes Vertriebsteam, das über tiefgreifende Erfahrung und die besten Verbindungen im Hochleistungsfahrzeugsektor verfügt. Das Vertriebsteam wird an den vorhandenen Kundenstamm von EXEDY verkaufen sowie neue Geschäftsfelder für beide Unternehmen entwickeln.

Der Schritt ist eine Reaktion auf das globale Marktwachstum für leistungsstarke Kupplungen, für das eine kumulierte jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von mehr als 9 Prozent über die nächsten vier Jahre erwartet wird. Dieses Wachstum ist technologischen Fortschritten zuzuschreiben, die darauf abzielen, Reibung zu reduzieren und die Effizienz der Energieübertragung zu steigern. *

EXEDY hat bereits Produkte von Dodson in seinen Warenlagern, die an Autohändler und Tuning-Shops in ganz Europa verkauft werden.

„EXEDY Clutch Europe freut sich über die neue Vertriebskooperation mit Dodson Motorsport“, so Dennis Rhami, Assistant to Vice President. „Diese Partnerschaft bringt zwei der weltweit führenden Hersteller hochleistungsfähiger Getriebekomponenten zusammen, um unseren Kunden die bestmöglichen Performance-Produkte bereitzustellen. Wir sind von dieser Gelegenheit begeistert.“

„Diese Vereinbarung stellt für uns eine Gelegenheit dar, europäischen Fahrern die leistungsstarken Produkte von Dodson zu liefern, während wir die Unterstützung der Nummer eins der Welt unter den Herstellern von Kupplungskomponenten haben“, so Steven Parker, General Manager von Dodson Motorsport. „Wir werden das Vertriebsteam von EXEDY schulen, damit sie tagtägliche Produktanfragen handhaben und Kunden in ganz Europa treffen können. Darüber hinaus können dank des Lagerbestands von EXEDY Europe Komponenten schneller und problemlos an Autohändler und Kunden ausgeliefert werden.“

Getriebe von Dodson waren bei Weltrekorden im Viertelmeilenrennen mit stehendem Start bei den Fahrzeugen Nissan R35 GT-R, Porsche PDK und Lamborghini Huracan im Einsatz. Dodson hat vor Kurzem eine neue Version der Sportsman-Plus-Kupplung von VW eingeführt, die im schnellsten VW Golf MK7R eingesetzt wird. Das Unternehmen hat eine große Bandbreite von neuen Getriebesystemen in seiner F&E-Pipeline und plant, im Verlauf der nächsten zwei Jahre 27 neue Hochleistungsprodukte auf den Markt zu bringen.

Über EXEDY Corporation EXEDY Corporation, ehemals Daikin Manufacturing Company, wurde vor 65 Jahren in Japan gegründet und hat sich als Erstausrüster von manuellen und automatischen Getriebekomponenten weltweit einen Ruf aufgebaut. Das Unternehmen produziert manuelle und Motorrad-Kupplungen, Drehmomentwandler, Teile für Baumaschinen und Landwirtschaftsfahrzeuge sowie zahlreiche andere Produkte. Es verfügt über mehr als 18.000 Mitarbeiter, 44 Tochtergesellschaften sowie Vertriebs- und Produktionsstandorte in 25 Ländern.

Über Dodson Motorsport Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Dodson Motorsport ist ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Doppelkupplungs- und Getriebekomponenten für Hochleistungsfahrzeuge. Seine Komponenten werden in einer großen Bandbreite von leistungsstarken Fahrzeugen von Porsche, Lamborghini, BMW, VW, Nissan, Mitsubishi, Mercedes und Audi eingesetzt. Aktuell hält das Unternehmen 10 Welt- und US-Rekorde in Viertel- und Halbmeilenrennen. Dodson Motorsport ist ein neuseeländisches Unternehmen mit Sitz in Auckland, das mehr als 200 Händler und Distributoren in über 80 Ländern beliefert.

*https://www.businesswire.com/news/home/20171125005021/en/Top-Findings-Global-Racing-Clutches-Market-Technavio

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180711005148/de/

CONTACT: EXEDY Clutch Europe

Dennis Rhami, +44 7595 020 432

d.rhami@exedy.co.uk

oder

Dodson Motorsport

Steven Parker, +64 9 441 3635

steven@dodsonmotorsport.com

oder

Botica Butler Raudon Partners

Allan Botica, +64 021 400 500

allanb@botica.co.nz

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC AUSTRALIA/OCEANIA NEW ZEALAND GERMANY JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: MOTOR SPORTS MANUFACTURING AUTOMOTIVE MANUFACTURING ENGINEERING AUTOMOTIVE AFTERMARKET PERFORMANCE & SPECIAL INTEREST OTHER AUTOMOTIVE SPORTS

SOURCE: Dodson Motorsport

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/11/2018 03:00 AM/DISC: 07/11/2018 03:02 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180711005148/de