Rimini Street reçoit quatre Gold Stevie Awards pour son Service clients exceptionnel

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Rimini Street, Inc (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de produits et services logiciels pour entreprise et premier prestataire de service de support tiers pour les logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd’hui avoir remporté quatre gold Stevie Awards, notamment les prix de l’Entreprise de l’année (Company of the year), du Département de service clients de l’année (Customer Service Department of the Year), de l'Équipe de service clients de l'année (Customer Service Team of the Year), et de Directeur de service clients de l'année (Customer Service Executive of the Year), à l'occasion des 16 e Annual American Business Awards®. Ce programme de prix haut de gamme pour les entreprises a récompensé l'engagement inconditionnel de la Société consistant à fournir une prestation de services exceptionnelle à ses clients à travers le monde. Ces récompenses marquent la septième année consécutive que la Société se voit honorée d’un Stevie Award pour ses services haut de gamme ultra-réactifs. Plus tôt cette année, Rimini Street a reçu cinq Stevie Awards dans la catégorie Ventes et service clients, notamment ceux de Département de service clients de l'année (Customer Service Department of the Year) et de Directeur du service clients (Customer Service Executive of the Year), de l'année, portant à un total de 11 le nombre de Stevie Awards remportés cette année.

Réalisations du service clients et croissance de la clientèle

L'équipe des services mondiaux de Rimini Street (GSD, pour Global Service Delivery) a remporté un gold Stevie Award dans la catégorie de Département de service clients de l'année (Customer Service Department of the Year), grâce à l'assistance ultra-réactive offerte aux clients Oracle et SAP à travers le monde. En 2017, l’équipe GSD de Rimini Street a obtenu de ses clients une note de satisfaction globale de 4,8 sur 5,0 (5,0 correspondant à « excellent »), avec des délais réels de réponse moyens inférieurs à cinq minutes pour tous les cas de priorité 1. L’équipe GSD de Rimini Street, composée de centaines d'ingénieurs experts, basés dans chaque région mondiale majeure et soutenant les opérations des clients dans 117 pays, fournit des services au-delà des pannes/réparations principales, en fournissant des services, tels que l'interopérabilité, les services de conseil en sécurité, et l'optimisation des performances pour les codes personnalisés.

L'équipe mondiale de support Oracle de Rimini Street a prouvé son engagement en faveur d'un service clients exceptionnel, et a été récompensée d'un gold Stevie Award pour l'Équipe de service clients de l'année (Customer Service Team of the Year). En 2017, l'équipe a clôturé plus de 10 000 dossiers, avec un temps de réponse moyen inférieur à cinq minutes par un ingénieur principal expérimenté pour les cas critiques (P1 et P2), et une note moyenne de satisfaction des clients de 4,73 sur 5,0.

Un autre gold Stevie Award a été remis au vice-président principal des services mondiaux, Brian Slepko, qui a été désigné dans la catégorie Directeur de service clients de l'année (Customer Service Executive of the Year). Professionnel chevronné jouissant de plus de 25 années d'expérience dans les logiciels d'entreprise, Brian Slepko supervise la délivrance des services de support de Rimini Street, ainsi que les services mondiaux de livraison des produits (Global Product Delivery, GPD) de Rimini Street. Sous sa direction, le taux de rotation dans le département GSD de Rimini Street est resté sous les 10 % en 2017, et l'équipe a clôturé plus de 24 000 dossiers, en atteignant un délai de réponse moyen inférieur à cinq minutes par un ingénieur principal expérimenté. Brian Slepko a également dirigé l'équipe de GPD pour délivrer plus de 86 000 mises à jour aux clients à travers le monde en 2017, avec un taux de succès de délivrance de 98 %.

Rimini Street a également été reconnue Entreprise de l'année (Company of the year), pour ses multiples accomplissements en termes de croissance, d'expansion et de service clients en 2017. Parmi les étapes financières les plus notables achevées en 2017 figurent l'achèvement de sa fusion avec GP Investments Acquisition Corp. et son entrée en bourse en tant que société publique sur le Nasdaq sous le symbole « RMNI ». La Société a également augmenté de 33 % son chiffre d'affaires net pour l'exercice complet 2017 et a célébré son 48 e trimestre consécutif de croissance de son chiffre d'affaires à la fin de l'exercice 2017. En outre, Rimini Street a étendu son offre de support primée à six nouvelles gammes de produits, lancé ses solutions de sécurité pour les bases de données de nouvelle génération, étendu sa présence au Brésil, et ouvert son tout nouveau bureau en France. Fondée en 2015, la Rimini Street Foundation a poursuivi sa mission globale consistant à aider les communautés dans le besoin, en s'associant à 55 organismes de bienfaisance à travers le monde en 2017, afin de fournir un soutien financier et bénévole.

« Le service clients a toujours été notre première priorité et notre passion chez Rimini Street, et nous créons en permanence de nouvelles techniques innovantes pour améliorer les efficiences des services de support, ainsi que la qualité de prestation pour nos clients », a déclaré Brian Slepko. « S'il nous faut recourir à un réseau d'ingénieurs pour résoudre efficacement un dossier de priorité 1, nous le ferons, incontestablement ; les besoins de nos clients passent au premier plan, et nous sommes fiers d'innover en permanence nos méthodologies de services, afin de répondre efficacement aux exigences de nos plus de 1 580 clients à travers le monde. C'est un honneur d'être récompensés par les Stevie Awards pour la septième année consécutive – nous sommes ravis d'avoir reçu jusqu'à présent un total de 11 Stevie Awards cette année, ce qui témoigne de notre engagement à fournir constamment un support éprouvé de classe mondiale, 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an. »

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de sept programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Great Employers et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les compétitions Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 10 000 candidatures soumises par des organisations de plus de 60 pays. Accordant des prix aux organisations de tout type et de toute taille et aux personnes qui les dirigent, les Stevies reconnaissent les performances extraordinaires dans les lieux de travail partout dans le monde. En savoir plus sur les Stevie Awards sur le site suivant : http://www.StevieAwards.com.

À propos de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et le premier fournisseur de services de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la Société redéfinit les services de support de logiciels d’entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP et d’autres fournisseurs de logiciels d’entreprise d’économiser jusqu’à 90 % du total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 580 organisations mondiales du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public, ainsi que d’autres organisations de secteurs très divers dépendent actuellement de Rimini Street comme fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com, suivez @riministreet sur Twitter et rejoignez Rimini Street sur Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations prévisionnelles aux fins des dispositions de règle refuge sous la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont généralement accompagnées de mots, tels que « pourrait », « devrait », « aurait », « projette », « envisage de », « prévoit de », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « semble », « cherche à », « continue de », « futur », « s’attend à », « perspectives », l’emploi du futur ou du conditionnel ou d’autres mots, phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, sans limitation, des déclarations concernant nos attentes relatives au timing et au succès de la clôture de la transaction de financement par apport de fonds propres, les évènements futurs, les opportunités et initiatives de croissance futures, et les projections d'économies de coûts. Ces déclarations sont fondées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction, et ne constituent ni des prédictions de la performance réelle, ni des faits historiques. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Rimini Street, et les résultats réels pourront être sensiblement différents. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, la clôture de la transaction de financement décrite dans les présentes, les changements de l’environnement commercial dans lequel évolue Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, ainsi que les conditions financières, économiques, réglementaires et politiques générales affectant le secteur dans lequel Rimini Street exerce ses activités ; les évolutions défavorables des litiges ou des enquêtes gouvernementales ; le montant final et le timing des remboursements d’Oracle liés à notre litige ; notre capacité à refinancer la dette existante à des conditions favorables ; les changements au niveau des taxes, lois et réglementations ; l'activité en matière de tarification et de produits concurrentiels ; les difficultés de gestion de la rentabilité de la croissance ; le succès des produits et services que nous avons lancés récemment, notamment Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security et les services associés aux produits Salesforce Sales Cloud et Service Cloud ; la perte d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction de Rimini Street ; l’incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires RMNI ; ainsi que les risques et incertitudes discutés dans la rubrique « Risk Factors » du rapport annuel déposé par Rimini Street sur Formulaire 10-K, le 15 mars 2018, actualisé périodiquement dans les rapports trimestriels de Rimini Street sur Formulaire 10-Q, les rapports de situation ponctuelle sur Formulaire 8-K, ainsi que les autres documents déposés par Rimini Street auprès de la Commission des valeurs et des changes. En outre, ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou prévisions d’événements et de points de vue futurs de Rimini Street, à la date de ce communiqué. Rimini Street s’attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des événements et à des développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street décide d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à un certain moment à l’avenir, Rimini Street décline expressément toute obligation de le faire, sauf sous obligation légale. Le lecteur est prié de ne pas considérer ces déclarations prévisionnelles comme représentant les évaluations de Rimini Street à une quelconque date postérieure à la date du présent communiqué.

© 2018 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street » est une marque de commerce déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays, et Rimini Street, le logo Rimini Street et les combinaisons de ces derniers, ainsi que les autres marques identifiées par le symbole TM sont des marques de commerce de Rimini Street, Inc. Toutes les autres marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs et, sauf indication contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, aucun cautionnement, ni aucune association avec tout titulaire de marque ou avec toutes autres sociétés, mentionnés dans les présentes.

