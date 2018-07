ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Seoul Viosys, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions UV LED, a annoncé avoir appliqué sa technologie avancée UV LED, baptisée « Violeds » au piège à moustiques développé par Yuhan Corporation, une société pharmaceutique coréenne.

Le piège à moustiques de Yuhan équipé de la technologie Violeds a été présenté sur la chaîne de télévision GS Shop en Corée le 15 juin et le 3 juillet 2018.

Les produits équipés de la technologie Violeds ont été lancés pour la première fois au cours de l’été 2016, alors que le virus Zika s’était répandu dans le monde entier. À cette époque, la technologie a suscité un vif intérêt de la part des consommateurs, et sept ventes consécutives ont été réalisées sur l’une des chaînes coréennes de téléachat. Violeds, une technologie LED UV respectueuse de l’environnement, a également été reconnue pour sa valeur et ses performances en étant choisie par la Station spatiale internationale de la NASA.

Violeds, telle qu’appliquée aux pièges à moustiques, représente une technologie basée sur l’attraction des insectes, respectueuse de l’environnement et capable d’éliminer les insectes nuisibles tels que les moustiques et les mouches des fruits, en utilisant une source de lumière UV LED. La technologie présente l’avantage d’être inoffensive pour le corps humain, la quantité de rayons UV étant deux mille fois inférieure à la lumière solaire et dix fois inférieure aux éclairages fluorescents.

Le test de vérification de la performance, réalisé par le professeur Dong Kyu Lee de l’université de Kosin, qui est le conseiller du Centre de contrôle du paludisme (Malaria Control Center) au niveau des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (Korea Centers for Disease Control and Prevention), a montré que la capacité des Violeds à attirer les moustiques était quatre fois supérieure à celle des pièges à moustiques conventionnels.

De plus, le professeur Philip Koehler, un entomologiste de renommée mondiale de l’université de Floride, a prouvé à travers ses recherches et ses études que les produits équipés de la technologie Violeds attiraient treize fois plus de moustiques de la fièvre jaune et neuf fois plus de moustiques anophèles, par rapport aux dispositifs standards proposés par le Centre de contrôle des maladies (Centers for Disease Control, CDC) des États-Unis. Seoul Viosys a également obtenu le même résultat en termes d’attraction des moustiques, dans les tests de performance réalisés par des professeurs de Corée, du Vietnam et d’Indonésie.

« Le produit est inoffensif pour l’environnement et le corps humain, puisqu’il ne contient aucun composant chimique, et attire les moustiques grâce à une source de lumière UV LED, contrairement aux autres pièges à moustiques, à base de mercure », a déclaré Sang Kwon Park, vice-président des ventes UV de Seoul Viosys.

