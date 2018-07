El expresidente Clinton pronunciará el discurso de clausura sobre la eliminación de muertes prevenibles en instituciones de atención médica en la VII Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--jul. 11, 2018--Por séptimo año consecutivo, el expresidente de los EE. UU., Bill Clinton, se dirigirá a los líderes de la atención médica y pronunciará el discurso de clausura en la VII Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología (Annual World Patient Safety, Science & Technology Summit), que se celebrará en Huntington Beach, California, entre el 18 y el 19 de enero de 2019.

El expresidente Clinton, fundador de la Clinton Foundation, 42. o presidente de los Estados Unidos y uno de los autores con mayor éxito de ventas del New York Times, continúa brindando un apoyo inquebrantable a la causa de la eliminación de muertes prevenibles en instituciones de atención médica desde la Cumbre inaugural celebrada en enero de 2013. A través de su liderazgo y presencia, ha inspirado a nuestra comunidad de atención médica a tomar medidas para reducir las muertes prevenibles en instituciones de atención médica debido a errores médicos: la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, y la 14. a causa de muerte en todo el mundo. A través de la Clinton Foundation y la Clinton Health Access Initiative (Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud), el expresidente Clinton continúa promoviendo la salud y el bienestar, al brindar acceso a medicamentos para el VIH/SIDA, luchar contra la epidemia del consumo de opioides, combatir la obesidad infantil e implementar cambios en los sistemas de salud en comunidades de todos los EE. UU.

"Estamos encantados de contar con el expresidente Clinton para continuar con nosotros este viaje, a fin de eliminar las muertes prevenibles de pacientes en nuestros centros de atención médica", comentó Joe Kiani, Fundador de la Patient Safety Movement Foundation. "Con su compromiso inalterable con esta causa, hemos podido reunir a algunas de las mejores mentes y corazones, y su trabajo ha tenido un profundo impacto en millones de vidas en todo el mundo".

Desde la Cumbre inaugural, la Patient Safety Movement Foundation ha convocado a personas célebres de la atención médica y a apasionados por la seguridad del paciente para identificar y desarrollar soluciones basadas en evidencia, denominadas Soluciones ejecutables para la seguridad del paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), con el fin de eliminar las 30 causas principales de errores que causan daños prevenibles en nuestras instituciones de atención médica. Cerca de 5000 hospitales y socios de más de 40 países han adoptado estas APSS que salvan vidas, lo que ha permitido salvar entre 81 533 y 200 000 vidas solo en 2017.

El expresidente Clinton, quien se desempeña como Presidente Global Honorario de las Redes Regionales de la Patient Safety Movement Foundation, se unirá a un aclamado grupo de líderes globales, representantes gubernamentales, directores ejecutivos de hospitales y de instituciones de atención médica, expertos médicos y defensores de pacientes, quienes se reúnen anualmente en la Cumbre Mundial para compartir las últimas investigaciones y las mejores prácticas que permiten afrontar las muertes prevenibles en dichos centros médicos en todo el mundo.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Más de 200 000 personas mueren cada año en hospitales de los EE. UU. y 4,8 millones mueren en todo el mundo de maneras que se habrían podido evitar. La Patient Safety Movement Foundation es una organización global sin fines de lucro que genera herramientas gratuitas para pacientes y hospitales. La Patient Safety Movement Foundation se estableció a través del apoyo de la Fundación Masimo para la Ética, Innovación y Competencia en Atención Médica, a fin de reducir la cantidad de muertes evitables a CERO para el año 2020 (0X2020™). Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, gobiernos, empleadores y pagadores privados. La Patient Safety Movement Foundation trabaja con todas las partes interesadas para abordar los problemas y las soluciones ejecutables para la seguridad del paciente. La Fundación también convoca a la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología. La Cumbre reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo en debates que invitan a la reflexión y al análisis de nuevas ideas que desafíen el statu quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica para que compartan los datos de para quiénes se compran sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, la Patient Safety Movement Foundation está trabajando para lograr CERO muertes evitables para el año 2020. Visite patientsafetymovement.org.

