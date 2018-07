Presidente Clinton faz o discurso de encerramento sobre eliminação de mortes evitáveis em hospitais durante a 7ª Cúpula Anual Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia

IRVINE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--jul 11, 2018--Pelo sétimo ano seguido, o presidente dos EUA, Bill Clinton, vai se dirigir aos líderes do setor de assistência à saúde e fazer o discurso de encerramento da 7ª Cúpula Anual Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, a ser realizada em Huntington Beach, Califórnia, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2019.

O Presidente Clinton, fundador da Clinton Foundation, o 42º presidente dos Estados Unidos e autor de best sellers listados no New York Times, continua oferecendo apoio inabalável à causa de eliminação das mortes evitáveis em hospitais, desde a Cúpula inaugural, em janeiro de 2013. Com sua liderança e presença, vem inspirando nossa comunidade de assistência à saúde a tomar medidas para a redução das mortes evitáveis em hospitais, resultantes de erros médicos - a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos e a 14ª causa de morte em todo o mundo. Através da Clinton Foundation e da Clinton Health Access Initiative, o presidente Clinton continua promovendo saúde e bem-estar, proporcionando o acesso a medicação contra o HIV

AIDS que pode salvar vidas, lutando contra a epidemia de opioides, combatendo a obesidade infantil e implementando mudanças nos sistemas de saúde nos EUA.

“Estamos empolgados por ter o Presidente Clinton continuando esta jornada conosco para eliminar as mortes evitáveis de pacientes em nossos hospitais”, disse Joe Kiani, Fundador da Patient Safety Movement Foundation. "Com seu compromisso inabalável com a causa, temos conseguido reunir alguns dos melhores corações e mentes, e o trabalho deles tem tido um impacto profundo em milhões de vidas em todo o mundo.”

Desde a Cúpula inaugural, a Patient Safety Movement Foundation reuniu figuras notáveis do setor de assistência à saúde e outros apaixonados por segurança do paciente para identificar e desenvolver soluções baseadas em comprovação, chamadas Actionable Patient Safety Solutions, APSS (soluções acionáveis de segurança do paciente), para eliminar as 30 principais causas de danos evitáveis à saúde provocados por erros nos nossos hospitais. Quase 5.000 hospitais e parceiros de mais de 40 países já adotaram essas soluções que podem salvar vidas, salvando entre 81.533 e 200.000 vidas apenas em 2017.

O presidente Clinton, que é Presidente Honorário Global das redes regionais da Patient Safety Movement Foundation, se une a um aclamado grupo de líderes globais, representantes de governo, profissionais de saúde e diretores executivos de hospitais, médicos especialistas e defensores de pacientes que se reúnem anualmente durante a Cúpula Mundial para confrontar as mortes evitáveis em hospitais de todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse o site da Patient Safety Movement Foundation. Membros da mídia podem solicitar um passe de imprensa entrando em contato com Tanya Lyon pelo telefone (949) 351-2858 ou e-mail tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation: Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e 4.8 milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation é uma organização global sem fins lucrativos que cria ferramentas gratuitas para pacientes e hospitais. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis até 2020 (0X2020™). Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, fornecedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para a segurança dos pacientes. A fundação realiza também a Cúpula Mundial Anual de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates que estimulem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e convocam hospitais a se comprometerem a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de reduzir a ZERO as mortes evitáveis até 2020. Acesse patientsafetymovement.org.

