|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Markakis Atl
|90
|355
|54
|115
|.324
|Almora ChC
|83
|266
|47
|86
|.323
|Gennett Cin
|88
|335
|56
|108
|.322
|Kemp LAD
|86
|275
|41
|87
|.316
|Suarez Cin
|75
|282
|47
|89
|.316
|FFreeman Atl
|90
|346
|56
|108
|.312
|Dickerson Pit
|82
|307
|37
|95
|.309
|Arenado Col
|84
|321
|58
|98
|.305
|Belt SF
|76
|277
|41
|84
|.303
|Martinez StL
|84
|308
|35
|93
|.302
|Home Runs
Aguilar, Milwaukee, 23; Harper, Washington, 22; Arenado, Colorado, 22; Goldschmidt, Arizona, 20; Muncy, Los Angeles, 20; Suarez, Cincinnati, 19; Albies, Atlanta, 18; 8 tied at 17.
|Runs Batted In
Suarez, Cincinnati, 69; JBaez, Chicago, 65; Aguilar, Milwaukee, 64; Arenado, Colorado, 63; Story, Colorado, 62; Markakis, Atlanta, 59; FFreeman, Atlanta, 59; Rizzo, Chicago, 59; Kemp, Los Angeles, 58; Gennett, Cincinnati, 58.
|Pitching
Nola, Philadelphia, 12-2; Lester, Chicago, 11-2; Scherzer, Washington, 11-5; Mikolas, St. Louis, 10-3; Godley, Arizona, 10-6; Greinke, Arizona, 9-5; Wacha, St. Louis, 8-2; Chacin, Milwaukee, 8-3; Newcomb, Atlanta, 8-4; Suter, Milwaukee, 8-5.