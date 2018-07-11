  1. Home
  2. World

BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/07/11 11:43
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Markakis Atl 90 355 54 115 .324
Almora ChC 83 266 47 86 .323
Gennett Cin 88 335 56 108 .322
Kemp LAD 86 275 41 87 .316
Suarez Cin 75 282 47 89 .316
FFreeman Atl 90 346 56 108 .312
Dickerson Pit 82 307 37 95 .309
Arenado Col 84 321 58 98 .305
Belt SF 76 277 41 84 .303
Martinez StL 84 308 35 93 .302
Home Runs

Aguilar, Milwaukee, 23; Harper, Washington, 22; Arenado, Colorado, 22; Goldschmidt, Arizona, 20; Muncy, Los Angeles, 20; Suarez, Cincinnati, 19; Albies, Atlanta, 18; 8 tied at 17.

Runs Batted In

Suarez, Cincinnati, 69; JBaez, Chicago, 65; Aguilar, Milwaukee, 64; Arenado, Colorado, 63; Story, Colorado, 62; Markakis, Atlanta, 59; FFreeman, Atlanta, 59; Rizzo, Chicago, 59; Kemp, Los Angeles, 58; Gennett, Cincinnati, 58.

Pitching

Nola, Philadelphia, 12-2; Lester, Chicago, 11-2; Scherzer, Washington, 11-5; Mikolas, St. Louis, 10-3; Godley, Arizona, 10-6; Greinke, Arizona, 9-5; Wacha, St. Louis, 8-2; Chacin, Milwaukee, 8-3; Newcomb, Atlanta, 8-4; Suter, Milwaukee, 8-5.