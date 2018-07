ExaGrid voté "Fournisseur de l'année de stockage de sauvegarde pour entreprise"

WESTBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--juil. 10, 2018--ExaGrid®, un chef de file du stockage secondaire hyperconvergé pour la sauvegarde, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné "Fournisseur de l'année de stockage de sauvegarde pour entreprise" par Storage Magazine, lors de sa cérémonie annuelle de remise de prix, Storries XV, à Londres, Royaume-Uni. Les lauréats sont choisis par un vote public, ce qui rend cette distinction tout particulièrement importante. Elle annonce les voix collectives des clients et partenaires d'ExaGrid, et confirme l'excellence de l'architecture différenciée de produits et du modèle de service client d'ExaGrid.

"C'est pour nous un honneur de recevoir ce prix de Storage Magazine au nom de plusieurs milliers de votants", déclare Bill Andrews, président et CEO d'ExaGrid. "Pour nous, la réussite est synonyme de clients TI satisfaits, qui n'ont plus à s'inquiéter de la multitude de problèmes de sauvegarde qui les empêchaient de fermer l'œil étant donné qu'ils répondent maintenant aux accords de service, qu'ils disposent d'une stratégie de dépannage éprouvée, que leur fenêtre de sauvegarde reste la même et qu'elle ne s'agrandit pas lorsque les données augmentent. En outre, avec un nombre croissant d'organisation migrant vers des infrastructures virtualisées, les clients ont besoin de dépannage en flux tendus grâce à un démarrage MV en quelques secondes ou minutes. ExaGrid est le seul à satisfaire toutes ces exigences, en bien plus encore."

La cérémonie de remise des prix Storries XV s'est déroulée à Londres, durant laquelle ExaGrid a eu le plaisir d'accueillir ses partenaires détaillants Arrow, Computacenter, Fortem IT, S3 Consulting, et Softcat. Steve Timothy, CEO de Fortem IT, déclare: "Félicitations à ExaGrid pour ce prix de sauvegarde d'entreprise bien mérité. Nous nous réjouissons à l'idée de pérenniser notre réussite conjointe."

ExaGrid est le seul fournisseur de stockage de sauvegarde de deuxième génération à avoir éliminé les défis computationnels inhérents au stockage de sauvegarde avec déduplication de données. Le taux d'intégration d'ExaGrid est six fois plus rapide, et ses restaurations/redémarrages MV jusqu'à 20 fois plus rapides, que ceux de son concurrent direct. À la différence des fournisseurs de première génération qui accroissent la capacité de stockage uniquement lorsque les données augmentent, ExaGrid apporte une fonction de calcul et des capacités supplémentaires afin de conserver les débits existants et de garantir que la longueur de la fenêtre de sauvegarde reste fixe.

Le dispositif EX63000E est le modèle le plus puissant d'ExaGrid. Il fournit une capacité de 63To de sauvegarde intégrale. En s'appuyant sur la solidité de son architecture expansive, jusqu'à 32 dispositifs EX63000E peuvent être combinés dans un seul système expansif, permettant ainsi une sauvegarde intégrale de 2Po. L'EX63000E a un taux d'intégration maximal de 13,5To/h. par dispositif, donc avec 32 EX63000E dans un même système, le taux d'intégration maximal est de 432To/h., soit six fois la performance d'intégration du Dell EMC Data Domain 9800 avec DD Boost. L'évolutivité d'ExaGrid permet à ses clients de développer leurs systèmes sur la durée, en ajoutant facilement et à leur rythme ce dont ils ont besoin. De plus, les dispositifs de toute taille et de tout âge peuvent être mélangés et reliés dans un même système, et comme ExaGrid ne programme pas la fin de vie de ses produits, l'assistance client et l'entretien futurs sont garantis.

Un des principaux différenciateurs architecturaux d'ExaGrid est sa "zone d'application" unique qui stocke les sauvegardes les plus récentes dans leur forme intégrale non-dédupliquée pour garantir une performance de restauration, de dépannage et de démarrage MV jusqu'à 20 fois plus rapide que les dispositifs de déduplication en ligne, comme celui du Dell EMC Data Domain, qui ne stocke que les données dédupliquées. La zone d'application d'ExaGrid peut effectuer un démarrage MV entre quelques secondes et moins de dix minutes, contre des heures pour les dispositifs stockant uniquement des données dédupliquées.

Toutes les autres solutions dédupliquent les données en ligne, ce qui permet des économies de stockage et de bande passante répliquée; toutefois, ces systèmes dépassent les fenêtres de sauvegarde dès le début, et plus particulièrement au fur et à mesure que les données augmentent. De plus, ils sont terriblement lents pour les restaurations, les copies sur cassette hors site, et les démarrages MV étant donné que les données doivent être "réhydratées" à chaque requête de restauration.

Avec plus de 350 témoignages client et récits d'entreprise publiés, ExaGrid devance tous les autres distributeurs combinés du secteur. Ces récits démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l’approche architecturale unique, du produit différencié et de l'assistance client inégalée d’ExaGrid. Nos clients affirment systématiquement que notre produit est le meilleur de sa catégorie, et qu’il fonctionne parfaitement bien.

À propos d'ExaGrid ExaGrid fournit un stockage secondaire hyperconvergé pour la sauvegarde avec déduplication des données, une zone d’application unique, et une architecture expansive. La zone d’application d’ExaGrid procure une vitesse optimale en matière de sauvegarde, restaurations et dépannage MV instantané. Son architecture intègre des éléments complets dans un système expansif et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi le besoin de mises à niveaux drastiques et coûteuses. Suivez-nous sur www.exagrid.com ou sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire à propos de leurs propres expériences ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde de leurs données.

