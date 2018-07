Le président Clinton présentera le discours de clôture sur les façons d'éliminer les décès évitables dans les hôpitaux lors du 7ème Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--juil. 10, 2018--Pour la septième année consécutive, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton s'adressera aux leaders du secteur de la santé et prononcera le discours de clôture du 7 ème Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui se tiendra à Huntington Beach, en Californie, les 18 et 19 janvier 2019.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180710006072/fr/

President Bill Clinton, the Founder of the Clinton Foundation and 42nd President of the United States, to speak at the 7th Annual World Patient Safety, Science & Technology Summit (Photo: Business Wire)

Le président Clinton, fondateur de la Fondation Clinton, 42 ème président des États-Unis et auteur à succès dans le New York Times, continue de fournir un soutien indéfectible à la cause de l'élimination des décès évitables dans les hôpitaux depuis le Sommet inaugural qui a eu lieu en janvier 2013. Grâce à son leadership et à sa présence, il a inspiré notre communauté des soins de santé à prendre des mesures pour réduire les décès évitables dans les hôpitaux causés par des erreurs médicales - lesquels constituent la troisième principale cause de décès aux États-Unis, et la 14 ème cause de décès à l'échelle mondiale. Par le biais de la Fondation Clinton et de la Clinton Health Access Initiative, le président Clinton continue de promouvoir la santé et le bien-être en permettant l'accès à des médicaments contre le VIH/sida, en luttant contre l'épidémie d'opioïdes, en combattant l'obésité infantile et en modifiant les systèmes de santé dans les collectivités des États-Unis.

« Nous sommes ravis que le président Clinton poursuive avec nous cette lutte visant à éliminer les décès évitables de patients dans nos hôpitaux », a déclaré Joe Kiani, fondateur de la Patient Safety Movement Foundation. « C'est grâce à son engagement indéfectible envers cette cause que nous avons pu rassembler certains des meilleurs esprits et cœurs dont le travail a eu un profond impact sur des millions de vies dans le monde entier. »

Depuis son Sommet inaugural, la Patient Safety Movement Foundation réunit des sommités de la santé et des passionnés de la sécurité des patients pour identifier et développer des solutions fondées sur des preuves, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), afin d'éliminer les 30 principales causes de préjudices évitables dans nos hôpitaux. Près de 5 000 hôpitaux et partenaires dans plus de 40 pays ont adopté ces APSS qui sauvent des vies, et entre 81 533 et 200 000 vies ont été sauvées rien qu'en 2017.

Le président Clinton, président honoraire mondial des réseaux régionaux de la Patient Safety Movement Foundation, se joindra à un groupe de leaders mondiaux, de représentants gouvernementaux, de PDG d'hôpitaux et d'organismes de soins de santé, d'experts médicaux et de défenseurs de la cause des patients, qui se réunissent chaque année dans le cadre du Sommet mondial afin de partager les dernières recherches et les meilleures pratiques pour s’attaquer au fléau des décès évitables dans les hôpitaux à travers le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la Patient Safety Movement Foundation. Les professionnels des médias peuvent adresser une demande de carte de presse en contactant Tanya Lyon par téléphone au (949) 351-2858, ou par courriel à l'adresse tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation : Chaque année, plus de 200 000 personnes aux États-Unis, et plus de 4,8 millions de personnes à travers le monde meurent de causes évitables dans les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation est un organisme mondial à but non lucratif qui crée des dispositifs gratuits pour les patients et les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation (Fondation du mouvement pour la sécurité des patients) a été lancée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables d’ici 2020 (0X2020™). L’amélioration de la sécurité des patients nécessitera un effort de collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, le personnel médical, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La Patient Safety Movement Foundation travaille avec tous les intervenants pour s’attaquer aux problèmes à l’aide de solutions concrètes visant la sécurité des patients. La Fondation organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie. Le Sommet rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l’ordre établi. En présentant des solutions spécifiques et à fort impact, visant à répondre aux problèmes liés à la sécurité des patients, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions), en encourageant les entreprises de technologies médicales à partager les données relatives à la destination de leurs produits et en demandant aux hôpitaux de s’engager à mettre en œuvre les Solutions concrètes pour la sécurité des patients, la Patient Safety Movement Foundation travaille pour atteindre son objectif de ZÉRO décès évitable d’ici 2020. Consultez le site www.patientsafetymovement.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180710006072/fr/

CONTACT: Patient Safety Movement Foundation

Tanya Lyon, (949) 351-2858

tanya.lyon@patientsafetymovement.org

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA SOUTH AMERICA CALIFORNIA AFRICA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: SURGERY PRACTICE MANAGEMENT HEALTH BIOTECHNOLOGY HOSPITALS OTHER HEALTH NURSING GENERAL HEALTH MANAGED CARE

SOURCE: Patient Safety Movement Foundation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/10/2018 07:00 PM/DISC: 07/10/2018 07:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180710006072/fr