ExaGrid eleita “provedor de armazenamento de backup corporativo do ano”

WESTBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--jul 10, 2018--A ExaGrid®, provedora líder de armazenamento secundário hyper-converged para backup, anunciou hoje que foi eleita pela Storage Magazine o “Provedor de armazenamento de backup corporativo do ano” em sua cerimônia de premiação anual, a Storries XV, em Londres, Reino Unido. Os vencedores são determinados por voto público, portanto, o recebimento desse prêmio tem uma importância especial. Ele representa a voz coletiva dos clientes e parceiros ExaGrid e valida ainda mais a excelência da arquitetura de produtos diferenciados e o modelo de atendimento ao cliente superior da ExaGrid.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180710006070/pt/

"Temos a honra de aceitar este prêmio da Storage Magazine em nome de milhares de eleitores," declarou Bill Andrews, Presidente e CEO da ExaGrid. “Para nós, o sucesso significa clientes de TI felizes, que não se preocupam mais com os vários problemas de backup que não os deixavam dormir à noite; como agora eles estão conhecendo SLAs, eles têm uma estratégia de recuperação de desastres testada; sua janela de backup permanece a mesma e não expande conforme os dados aumentam. Além disso, com o número crescente de organizações migrando para infraestruturas virtualizadas, os clientes precisam de recuperação just-in-time, com a capacidade de inicializar máquinas virtuais em segundos ou minutos. Somente a ExaGrid pode atender a todos esses requisitos e muito mais.”

A cerimônia de premiação Storries XV foi realizada em Londres, onde a ExaGrid teve o prazer de hospedar os parceiros revendedores Arrow, Computacenter, Fortem IT, S3 Consulting e Softcat. O CEO da Fortem IT, Steve Timothy, desejou “Parabéns à ExaGrid pelo muito merecido prêmio de Backup corporativo" e concluiu "Esperamos que nossa joint de sucesso continue."

A ExaGrid é o único provedor de armazenamento de backup de segunda geração que eliminou os desafios da computação inerentes ao armazenamento de backup com deduplicação de dados. O desempenho de consumo da ExaGrid é seis vezes mais rápido e as restaurações/inicializações de máquinas virtuais são até 20 vezes mais rápidas do que seu concorrente mais próximo. Diferente dos provedores de primeira geração que apenas adicionam capacidade de armazenamento conforme os dados aumentam, a ExaGrid adiciona computação com capacidade de preservar a velocidade do rendimento existente e garantir que a janela de backup permaneça com duração fixa.

O dispositivo EX63000E é o modelo mais poderoso da ExaGrid; ele fornece capacidade para um backup integral de 63 TB. Com o aproveitamento da força de sua arquitetura de ampliação, até 32 dispositivos EX63000E podem ser combinados em um sistema de ampliação único, permitindo um backup integral de 2 PB. O EX63000E possui uma taxa de consumo máxima de 13,5 TB/h. por dispositivo, portanto, com 32 EX63000Es em um único sistema, a taxa de consumo máxima é de 432 TB/h, ou seja, seis vezes o desempenho de consumo do Dell EMC Data Domain 9800 com DD Boost. A escalabilidade da ExaGrid permite que os clientes expandam seus sistemas com o passar do tempo, adicionando facilmente quando precisarem, conforme precisarem. Além disso, dispositivos de qualquer tamanho ou tempo de vida podem ser combinados em um único sistema e, como a ExaGrid não possui produtos com “fim do ciclo de vida útil”, o atendimento ao cliente e a manutenção futuros são garantidos.

Um dos principais diferenciadores da arquitetura ExaGrid é sua exclusiva "zona de desembarque", que armazena os backups mais recentes em sua forma não deduplicada integral para restauração, recuperação e desempenho de inicialização de máquina virtual até 20 vezes mais rápido que os dispositivos de deduplicação sequencial, como o Dell EMC Data Domain, que apenas armazena dados deduplicados. A zona de desembarque da ExaGrid pode concluir uma inicialização de máquina virtual em segundos ou minutos - de um único dígito - versus horas para dispositivos que armazenam somente dados deduplicados.

Todas as outras soluções deduplicam dados sequenciais, o que permite economia de armazenamento e economia de largura de banda replicada; no entanto, esses sistemas quebram janelas de backup up front e principalmente com o passar do tempo conforme os dados aumentam. Além disso, eles são lentos demais para restaurações, cópias de fita fora do local e inicializações de máquinas virtuais, porque os dados têm que ser reidratados para cada solicitação de restauração.

As histórias de sucesso de clientes e as histórias corporativas publicadas da ExaGrid somam mais de 350, mais do que todos os outros provedores no espaço combinados. Elas incluem uma narrativa de duas páginas e citações de clientes, demonstrando o quanto estão satisfeitos com a abordagem arquitetural exclusiva, com o produto diferenciado e com o atendimento ao cliente incomparável da ExaGrid. Os clientes declaram consistentemente que não se trata só do melhor produto da categoria, mas que ele também "funciona".

Sobre a ExaGrid A ExaGrid fornece armazenamento secundário hyper-converged para backup com deduplicação de dados, uma zona de desembarque exclusiva e arquitetura de ampliação. A zona de desembarque da ExaGrid fornece os backups, as restaurações e as recuperações de máquinas virtuais instantâneas mais rápidos da categoria. Sua arquitetura de ampliação inclui dispositivos integrais em um sistema de ampliação e garante uma janela de backup de duração fixa conforme os dados aumentam, eliminando as pilhas de upgrades caros. Visite-nos em www.exagrid.com ou no LinkedIn. Confira o que os clientes ExaGrid têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora eles gastam significativamente menos tempo com backups.

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180710006070/pt/

CONTACT: ExaGrid

Christine Murphy, 508-898-2872 x248

cmurphy@exagrid.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA MASSACHUSETTS NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HARDWARE NETWORKS SOFTWARE

SOURCE: ExaGrid

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/10/2018 06:47 PM/DISC: 07/10/2018 06:47 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180710006070/pt