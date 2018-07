BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Court 1

Roger Federer (1), Switzerland, vs. Kevin Anderson (8), South Africa

Milos Raonic (13), Canada, vs. John Isner (9), United States

Court 3

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (12), United States, vs. Mihaela Buzarnescu, Romania and Irina Begu (15), Romania

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, vs. Bethanie Mattek-Sands, United States and Lucie Safarova, Czech Republic

Nikola Mektic, Croatia and Hao-Ching Chan (5), Taiwan, vs. Michael Venus, New Zealand and Katarina Srebotnik (9), Slovenia

Court 12

Jack Draper, Britain, vs. Tristan Boyer (11), United States

Emile Hudd, Britain and Jack Draper, Britain, vs. Savriyan Danilov, Russia and Henry Von Der Schulenburg, Switzerland

Court 18

Emma Raducanu, Britain, vs. Joanna Garland, Taiwan

Otto Virtanen, Finland, vs. Anton Matusevich, Britain

Victoria Allen, Britain and Destinee Martins, Britain, vs. Violet Apisah, Papua New Guinea and Lulu Sun, Switzerland

Sebastian Baez, Argentina and Gilbert Soares Klier Junior (8), Brazil, vs. Otto Virtanen, Finland and Yanki Erel, Turkey