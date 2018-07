CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 489 1-2 Sep 492 Dec 510 Mar 527 1-4 May 538 1-4 Jul 543 1-4 Sep 552 Dec 565 1-4 Mar 574 1-2 May 577 1-2 Jul 577 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 339 3-4 Sep 347 3-4 Dec 360 3-4 Mar 372 1-4 May 379 1-4 Jul 385 3-4 Sep 385 3-4 Dec 391 1-2 Mar 401 1-2 May 408 Jul 413 Sep 406 Dec 407 3-4 Jul 421 1-2 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 256 Sep 235 3-4 Dec 239 Mar 243 1-2 May 245 1-4 Jul 250 1-4 Sep 251 1-2 Dec 251 1-2 Mar 251 1-2 May 251 1-2 Jul 250 Sep 250 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 852 1-4 Aug 855 3-4 Sep 861 Nov 871 1-2 Jan 881 1-4 Mar 890 1-4 May 899 1-4 Jul 908 1-4 Aug 908 Sep 903 Nov 902 3-4 Jan 909 1-2 Mar 912 1-2 May 917 3-4 Jul 923 3-4 Aug 925 Sep 915 1-4 Nov 904 1-2 Jul 931 3-4 Nov 910 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.88 Aug 28.99 Sep 29.08 Oct 29.18 Dec 29.42 Jan 29.68 Mar 30.00 May 30.32 Jul 30.63 Aug 30.75 Sep 30.86 Oct 30.92 Dec 31.15 Jan 31.37 Mar 31.63 May 31.83 Jul 32.00 Aug 31.97 Sep 31.94 Oct 31.94 Dec 32.02 Jul 32.02 Oct 32.02 Dec 32.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 334.40 Aug 332.20 Sep 332.50 Oct 331.50 Dec 330.30 Jan 327.90 Mar 323.40 May 321.90 Jul 323.60 Aug 323.50 Sep 323.20 Oct 321.30 Dec 321.50 Jan 322.30 Mar 321.90 May 324.30 Jul 325.70 Aug 325.70 Sep 325.70 Oct 325.50 Dec 323.30 Jul 326.20 Oct 326.20 Dec 333.20