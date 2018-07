Bertin IT rejoint la Chaire ‘Industrial Data Analytics & Machine Learning’ créée par Atos, le CEA et l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 10, 2018--Bertin IT, ainsi que l’ ENSIIE (École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise) qui rejoint également l’initiative, signent avec Atos, le CEA et l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay un accord officialisant leur intégration à la Chaire ‘Industrial Data Analytics & Machine Learning’. Cette Chaire a pour mission de développer les métiers et les technologies de l’analyse des données industrielles, en proposant un cycle de formation d’excellence, en mobilisant formateurs, étudiants et industriels, et en soutenant les travaux de recherche et développement menés pour les solutions de traitement et analyse de données avec les start-up ou PME du secteur.

Les machines intelligentes et les robots réaliseront 45% des tâches industrielles d’ici 2025 1. Qu’on la nomme Intelligence Artificielle ou Intelligence Augmentée, l’IA dans l’industrie consiste en des systèmes basés sur des algorithmes qui dotent les machines de capacités de perception, d’apprentissage, de raisonnement, voire de prise de décision autonome.

D’ici 2020, plus de 16 zettabytes (16000 milliards de milliards d’octets) de données provenant de machines (l’IoT ou Internet of Things ) seront disponibles. L’analyse de ce gisement de données au bénéfice de la révolution industrielle 4.0 est aujourd’hui rendue possible grâce aux avancées récentes en matière de puissance de calcul et de connectivité.

Dans le cadre de ce projet collaboratif, ATOS, Bertin IT et le CEA fourniront aux chercheurs et étudiants de l’ENSIIE et de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay des données réelles (ou cas d’usage), issues de sources de divers types divers (mesures issues de capteurs ; données textes, images, audio multilingues collectés par des crawlers web, etc.). Ces corpus de données alimenteront le processus d’apprentissage de modèles d’IA, notamment dans les domaines de l’énergie, de la défense et de la sécurité.

Les différents industriels apporteront des cas d’usage concernant, par exemple, la détection précoce de la fraude bancaire pour Atos, la détection de profils à risques et de comportements criminels dans le domaine de la cyber intelligence pour Bertin IT, ou encore l’optimisation de l’exploitation et de la supervision de grands centres de calcul et de traitement de données pour le CEA.

Cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de celle de la Commission Européenne qui annonçait le 25 avril consacrer 1,5 milliard d’euros à la recherche sur l’IA d’ici 2020. Les travaux de la Chaire ‘Industrial Data Analytics & Machine Learning’ seront par ailleurs menés en cohérence avec le projet de l’Institut franco-allemand de l’Intelligence Artificielle.

Pour les signataires de la convention, l’IA est une chance pour l’industrie européenne et son développement doit faire l’objet d’une approche holistique. Les questions juridiques, réglementaires et sociétales comme l’impact sur la formation et l’emploi de demain doivent être posées au même titre que les défis technologiques qui découlent de l’IA.

A propos de Bertin IT

Société du Groupe industriel CNIM, Bertin IT est éditeur de solutions logicielles dédiées à la sécurité des systèmes d’information et au traitement avancé de données numériques et vocales.

S’appuyant sur plus de 15 années de collaboration avec le Ministère de la Défense sur des problématiques de cloisonnement de l’information classifiée, Bertin IT propose une offre unique en cyber sécurité, couvrant à la fois la défense en profondeur des systèmes d’information sensibles et l’anticipation des menaces, la détection de fuites de données ou encore d’activités frauduleuses. Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par de nombreux organismes étatiques et de grandes entreprises. Avec son offre en « cyber threat intelligence », Bertin IT met ainsi ses experts analystes et ses plateformes d’investigation au service des grands comptes privés et publics pour évaluer leur niveau d’exposition au risque cyber et identifier tout type de menaces pouvant les affecter.

Bertin IT est aussi un acteur de référence dans les technologies de veille digitale et de traitement automatique de la parole. Sa plateforme AMI Enterprise Intelligence a conquis plus de 150 clients dans la Défense, l’Energie, les Télécom, les Transports ou encore le Nucléaire. Avec sa marque Vecsys, leader dans la transcription vocale multilingue, Bertin IT est également présent dans les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de la gestion de la relation client.

Basé à Montigny (région parisienne), Bertin IT compte près de 120 collaborateurs dont près de 50% en R&D, répartis en France, au Maroc, au Royaume Uni et en Allemagne.

www.bertin-it.com

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

https://atos.net/fr/

