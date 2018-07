Le Fishawack Group acquiert Healthcircle afin de renforcer son offre de contenu publicitaire

KNUTSFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--juil. 10, 2018--Le Fishawack Group of Companies, l'une des plus grandes entreprises de communications médicales indépendantes au monde, a acquis Healthcircle Advertising Limited, une agence de communications de marque stratégiques qui compte des bureaux à Londres et au Portugal.

Top row: Dominic Miller, Fishawack COO, Gail Flockhart, Fishawack Managing Partner, Liz Maclaren, Healthcircle Creative Director, Dr. David Ingram, Healthcircle Managing Partner; Bottom row: Mike Taylor, Healthcircle Managing Director, Oliver Dennis, Fishawack CEO (Photo: Business Wire)

« Cette acquisition est une étape majeure du plan de Fishawack qui est de bâtir une agence de créations stratégique mondiale capable de travailler aux côtés de notre entreprise de communications médicales », a expliqué Oliver Dennis, président-directeur général du Fishawack Group. « L'année dernière, nous avons également acquis Carling Communications, une société basée aux États-Unis. Carling avait besoin d'une masse critique en Europe et Healthcircle avait besoin d'un partenaire aux États-Unis. C'est une excellente combinaison qui nous positionne pour fournir des solutions medcomms et des créations intégrées aux clients à une échelle véritablement mondiale. »

Mike Taylor, directeur général de Healthcircle, a ajouté, « Nous avons recherché un partenaire qui soutiendrait notre croissance aux États-Unis tout en nous fournissant un accès à un talent scientifique et stratégique. Healthcircle et Fishawack ont déjà collaboré extensivement et nous avons connu et travaillé avec de nombreux membres de l'équipe Carling au fil des années dans ce domaine. »

Gail Flockhart, directrice générale de groupe chez Fishawack, a déclaré, « Toutes les agences rassemblent de personnes de différents talents. Ce qui nous distingue est l'investissement que nous faisons pour établir une véritable alchimie entre les équipes pour que cette collaboration soit amusante et génère de nouvelles idées. Notre taille actuelle nous permet encore de le faire avec succès. »

À propos du Fishawack Group

Le Fishawack Group of Companies est l'un des plus grands spécialistes indépendants en matière de communications médicales avec des bureaux au Royaume-Uni (Knutsford, Oxford et Brighton), aux États-Unis (Philadelphie, Pennsylvanie, et San Diego, Californie), Suisse (Bâle), et en Inde (Hyderabad).

Depuis plus de 17 ans, Fishawack entretient des partenariats avec des clients des secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux travaillant à l’échelle internationale et régionale en vue de développer et de fournir des services dans les domaines des communications médicales, de l'engagement scientifique, de l'accès aux marchés, des conseils stratégiques et des conseils de leaders éclairés. Pour obtenir des informations plus détaillées sur nos services, veuillez consulter le site Web du Fishawack Group à l'adresse www.fishawack.com.

Nous avons bâti notre réputation sur l'excellence, la créativité et la transparence.

À propos de Healthcircle

Healthcircle est une agence de communications de marque stratégiques multiservice. Avec une expérience approfondie en communications directes au patient, en solutions numériques et en medcomms créatives, Healthcircle a toujours remporté de multiples prix pour son travail créatif surprenant et innovant. Healthcircle a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et un bureau à Cascais, au Portugal.

Healthcircle croit fermement que relier la stratégie et la créativité est la clé du succès d'une marque et a démontré le succès de cette approche pour certaines des plus grandes marques sur le marché mondial des produits pharmaceutiques au cours des 10 dernières années. Un complément d'information est disponible sur www.healthcircle-uk.com

Fishawack Group of Companies

www.fishawack.com Twitter : @Fishawack LinkedIn : Fishawack Group of Companies

Siège social :

100–102 King Street, Knutsford, Cheshire, WA16 6HQ, Royaume-Uni Tél : +44 1565 756600

CONTACT: Le Fishawack Group

Gail Flockhart

Directrice générale du groupe

gail.flockhart@fishawack.com

ou

Healthcircle Advertising Ltd

Mike Taylor

Directeur général

Mike.taylor@Healthcircle-uk.com

