Greene Tweed présente sa gamme de produits Fusion™

KULPSVILLE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--juil. 10, 2018--Greene Tweed, un leader industriel mondial des technologies d'étanchéité à base d’élastomères, a annoncé aujourd’hui l’introduction de sa marque Fusion™ de composés de fluoroélastomères industriels.

Greene Tweed est réputé pour sa marque Chemraz® de joints FFKM (élastomère perfluoré), qui offrent la plus importante résistance chimique de tous les matériaux élastomères, ainsi que la résilience et la force d'étanchéité nécessaires pour supporter des températures et pressions extrêmes dans les applications les plus exigeantes.

La gamme Fusion™ de composés de fluoroélastomères de Greene Tweed est conçue pour offrir une performance d'étanchéité supérieure aux matériaux FKM standards dans les environnements d'exploitation difficiles.

Les élastomères Fusion™ ont été conçus pour résister à des conditions comme une exposition aux produits chimiques et au plasma, une décompression rapide des gaz, des températures basses et élevées, et pour garantir une contamination minimale par les métaux et les particules dans les environnements propres.

« Les environnements d'exploitation pour les élastomères deviennent de plus en plus spécialisés et difficiles avec la progression rapide de la technologie », a déclaré Elizabeth Sassano, responsable de la plateforme Élastomères chez Greene Tweed. « La gamme Fusion™ de matériaux façonnés procure une meilleure performance dans ces conditions éprouvantes et exigeantes qui dépassent les capacités des joints FKM standards. »

La gamme de produits Fusion™ combine l’ingénierie, la conception, le savoir-faire dans les applications, l'expertise en matériaux, l'amélioration continue des produits ainsi que la collaboration et le support client de proximité de Greene Tweed pour développer des solutions hautement perfectionnées répondant aux besoins en évolution rapide des divers marchés que nous servons.

À propos de Greene, Tweed

Greene Tweed est un important fabricant mondial de matériaux d'étanchéité et de composants techniques haute performance. Combinant plus de 150 ans d’expertise technique et de connaissances commerciales dans tout un éventail de marchés, Greene Tweed collabore avec ses clients pour développer des solutions techniques qui répondent aux exigences de performance complexes et réduisent le coût total de possession. Les produits Greene Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour de plus amples informations, contactez Greene Tweed au +1.215.256.9521, ou visitez notre site Internet à l’adresse www.gtweed.com.

