Hispasat et LeoSat signent un accord d'investissement stratégique

LeoSat Enterprises, qui lance une constellation de satellites de communication en orbite terrestre basse fournissant la couverture de réseau de données la plus rapide, sécurisée et étendue au niveau mondial, a conclu un accord avec Hispasat, l'opérateur de satellites national espagnol, en vue d'investir dans LeoSat, ont annoncé aujourd'hui les deux sociétés. Avec cet accord, Hispasat emboîte ainsi le pas à SKY Perfect JSAT, plus grand opérateur de satellites d'Asie, dans la tendance croissante parmi les opérateurs de satellites à vouloir pérenniser leurs solutions de communication par le biais du développement des capacités d'orbite terrestre basse (LEO).

Hispasat and LeoSat Sign Strategic Investment Agreement LeoSat's Constellation will provide unique seamless satellite-based VPN to grow data and mobility markets (Photo: Business Wire)

Les mégadonnées (big data) créent le besoin de nouvelles infrastructures de communication. Les volumes de données explosent, avec plus de données créées ces 2 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité. Les réseaux mondiaux transmettent déjà plus d'un zettaoctet de trafic dans le monde, et ce volume devrait connaître une croissance exponentielle. Ceci aura un effet durable sur l'industrie des communications, avec la nécessité d'investir dans des infrastructures adaptées et de les déployer, tout particulièrement via des communications satellitaires, dont le marché des données croîtra avec le déploiement de solutions d'orbite terrestre basse qui permettront aux opérateurs télécoms et satellitaires de complémenter leur portefeuille actuel par des capacités adaptées à la demande de demain.

Hispasat est l'un des seuls opérateurs de satellite à avoir généré une croissance continue au cours de ces dernières années grâce à d'importants efforts d'innovation et d'intelligents investissements à long terme. Avec cet investissement dans LeoSat, Hispasat trouve le complément parfait pour sa flotte géostationnaire, et élargit considérablement son champ d'action vers de nouveaux secteurs verticaux qui façonneront le marché des données dans les années à venir. L'investissement dans LeoSat reflète une solide confiance dans le potentiel unique de la nouvelle architecture réseau d'orbite terrestre basse de LeoSat à garantir une croissance supplémentaire dans le futur. En associant des routeurs embarqués avancés à des liaisons laser intersatellitaires, LeoSat est en train de créer une structure optique dans l'espace, fournissant une latence comparable à la fibre et un débit en gigaoctets par seconde ultra sécurisé et extrêmement résilient, grâce à sa connectivité de réseau maillé indépendant depuis l'émetteur vers le récepteur. Cette solution fournira à LeoSat et ses partenaires de nouvelles et précieuses opportunités commerciales sur les marchés, en plein essor, des données et de la mobilité, dans des secteurs comme les télécommunications, les entreprises multinationales, la marine et les services gouvernementaux, en apportant la garantie d'une performance réseau sans précédent combinée à une portée planétaire.

Avec la demande toujours croissante pour le transfert rapide et sécurisé de grandes quantités de données dans le monde entier, les avantages majeurs de performance des réseaux de communication en orbite terrestre basse suscitent un intérêt croissant. Les fonctionnalités exclusives du système LeoSat, à savoir l'ubiquité, la faible latence, la vitesse et la cybersécurité, conviennent parfaitement à diverses applications, comme la connectivité satellitaire 4G et 5G pour les opérateurs mobiles, la bande passante requise pour les opérations des secteurs énergétique, maritime et financier, les réseaux sécurisés pour les communications gouvernementales et militaires, les communications d'urgence critiques et l'accès et la connectivité internet dans les zones reculées.

Avec Hispasat qui rejoint à présent SKY Perfect JSAT, les deux entreprises travailleront au côté de LeoSat pour accélérer un certain nombre d'activités clefs, notamment la sélection des fournisseurs pour les équipements à l'abonné et les opérations terrestres, ainsi que l'optimisation de la plateforme satellitaire. Le partenariat permettra également à LeoSat d'exploiter à la fois l'expertise commerciale et réglementaire de ces deux opérateurs de renom.

Mark Rigolle, CEO de LeoSat, déclare: "Nous sommes ravis qu'Hispasat, qui jouit d'une image synonyme de qualité, efficience et de fiabilité, ainsi que d'une solide présence en Europe, Afrique du Nord et Amérique latine, a choisi d'investir dans LeoSat pour élargir ses capacités de réseau. La connectivité "permanente", la numérisation croissante et la transition vers les opérations nuagiques et l'analyste et la gestion connectées des données, tout cela nécessite des réseaux résilients et évolutifs pour fournir de la connectivité et des services. Alors qu'en matière de communication de données les satellites sont souvent perçus comme un dernier recours, LeoSat changera cette manière de penser en combinant la vitesse de la fibre à l'ubiquité des satellites, tout en ajoutant une nouvelle dimension d'ultra-sécurité. Hispasat a conscience que nous apporterons non seulement un changement de paradigme dans l'expansion du marché actuel des services satellitaires, mais aussi l'ouverture de nouveaux marchés pour la mise en réseau spatiale des données pour les télécoms, les technologies et les médias du monde entier".

Carlos Espinós, CEO d'Hispasat, déclare: "Avec l'augmentation actuelle et future du trafic des données, nous comprenons l'importance stratégique d'investir dans de nouvelles infrastructures pour permettre à nos clients d'aujourd'hui et de demain d'amplifier nettement leurs capacités communicationnelles. LeoSat présente des fonctionnalités le démarquant des autres constellations et le rendant tout particulièrement intéressant: capacité élevée, faible latence, sécurité accrue et un réseau maillé simplifiant son architecture. La conception du système LeoSat, qui intègre une technologie satellitaire et de mise en réseau dans le but de fournir un réseau dans l'espace, est un point de rupture avec les solutions actuelles, et nous considérons cela comme une opportunité rêvée pour ouvrir de nouveaux marchés et fournir de la croissance commerciale. Cet investissement indique que nous croyons que LeoSat fera l'objet d'une très forte demande, étant donné qu'il est la meilleure solution pour répondre au marché des entreprises. Il permettra à Hispasat de consolider et d'élargir nos services satellitaires GEO actuels, et positionnera la société sur le devant de la scène des nouvelles infrastructures numériques. En outre, Hispasat et SKY Perfect JSAT entretiennent une relation de complémentarité, de compréhension et de confiance réciproque qui facilitera notre codirection dans cette initiative."

Koki Koyama, responsable exécutif principal chez SKY Perfect JSAT, déclare: "Nous vivons une époque prometteuse et nous sommes ravis d'accueillir Hispasat dans LeoSat, qui fournira le tout premier service au monde de données sécurisées pour entreprise à ultra haute vitesse. SKY Perfect JSAT et Hispasat aideront tous deux LeoSat à garantir la réussite du lancement de ce réseau unique de prochaine génération."

À propos de LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises a été créé pour tirer parti des derniers développements dans les technologies de communication par satellite afin de développer et lancer une nouvelle constellation en orbite terrestre basse qui fournira le premier service de données professionnel de très haut débit, sécurisé et disponible sur le marché dans le monde.

Avec jusqu’à 108 satellites de communications en orbite terrestre basse dans la constellation, LeoSat est la première société à avoir des satellites à haut débit (HTS) dans la constellation interconnectée par des liaisons laser, créant un réseau optique dans l’espace d’environ 1,5 fois plus rapide que les réseaux de fibre terrestre et sans recourir à aucun point terrestre. Cet ensemble unique de fonctionnalités permet à LeoSat de fournir une infrastructure instantanée rapide, sûre et fiable à l’origine ou à destination de tout point dans le monde.

Basé à Washington DC, LeoSat travaille actuellement avec Thales Alenia Space sur la constellation en orbite terrestre basse de satellites de communication en bande Ka. Une fois opérationnelle, cette constellation fournira des communications et une bande passante à haut débit, faible latence et ultra sécurisées pour les activités commerciales sur les marchés de l'infrastructure télécoms, l'énergie, la marine, les gouvernements et les opérations internationales. Le lancement de cette constellation est attendu pour 2019. www.leosat.com

GH Partners (New York) a agi en qualité de principal conseiller financier auprès de LeoSat Enterprises.

À propos d'HISPASAT

HISPASAT comprend des sociétés présentes aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine, où se situe sa filiale brésilienne HISPAMAR. HISPASAT est un chef de file mondial de la distribution et la diffusion de contenus audiovisuels espagnols et portugais, et sa flotte de satellites est utilisée par d'importantes plateformes numériques de télévision directe par satellite et de télévision haute définition. HISPASAT fournit aussi des services satellitaires de haut débit et de connectivité, comprenant l'accès internet, la mobilité et l'extension des réseaux mobiles, en plus d'autres solutions à valeur ajoutée pour les gouvernements, les entreprises et les opérateurs de télécommunications en Amérique, Europe et Afrique du Nord. HISPASAT est une des plus importantes sociétés au monde dans son domaine en termes de chiffre d'affaires, et le principal pont de communications entre l'Europe et les Amériques.

