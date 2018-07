Bedrijven verzamelen meer data dan ze beveiligen

AMSTERDAM, France--(BUSINESS WIRE)--jul 10, 2018--Slechts de helft van de organisaties (46%) in de Benelux weet waar al hun gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Wanneer de opslaglocatie van gevoelige gegevens onbekend is, wordt het een uitdaging de gegevens te beveiligen. Niet alleen is het lastig al deze gegevens te beveiligen, ook het benutten van data is een uitdaging. Negen op de tien organisaties vindt dat data-analyse hen een voorsprong geeft op de concurrentie, maar lukt het twee derde niet om de verzamelde data volledig te analyseren. Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek Data Security Confidence Index uitgevoerd in opdracht van Gemalto, wereldleider in digitale beveiliging.

Het vertrouwen in veiligheid gegevens is laag In het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft (48%) van de IT-professionals perimeterbeveiliging als effectief middel beschouwt om niet-geautoriseerde gebruikers buiten hun netwerk te houden. Hoewel er nog steeds vertrouwen is in perimeterbeveiliging, heeft 28 procent van de bedrijven in de Benelux het afgelopen jaar een inbreuk gehad op het netwerk. Bij een grote meerderheid van de organisaties (88%) was minder dan 10 procent van de buitgemaakte data versleuteld, in de Benelux doen we het een fractie beter (67%).

Dirk Geeraerts, identity and data protection expert bij Gemalto, licht toe: "Wanneer de locatie van gegevens onbekend is, is het lastig de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. Onbeveiligde gegevens zijn, of ze nu worden verkocht op het dark web of gemanipuleerd voor financieel gewin, een goudmijn voor hackers. Daarnaast kan het jaren duren voor gemanipuleerde gegevens worden ontdekt. Een groot risico aangezien deze data vaak bepalend is voor zowel de bedrijfsstrategie als allerlei andere beslissingen. De integriteit van data vertegenwoordigt dan ook een grote waarde. Het is belangrijk dat organisaties hun meest waardevolle bezit beschermen door middel van encryptie, two-factor authenticatie en sleutelbeheer, in plaats van zich uitsluitend te richten op perimeterbeveiliging. Het wordt tijd dat organisaties hun zaken op orde krijgen. Beginnend met iemand die toezicht houdt op de gegevensbeveiliging."

