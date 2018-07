BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Court 1

Dominika Cibulkova, Slovakia, vs. Jelena Ostapenko (12), Latvia

Kiki Bertens (20), Netherlands, vs. Julia Goerges (13), Germany

Court 3

Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova (6), Czech Republic, vs. Alexander Peya, Austria and Nicole Melichar (11), United States

Mike Bryan, United States and Jack Sock (7), United States, vs. Artem Sitak, New Zealand and Divij Sharan, India

Henri Kontinen, Finland and Heather Watson (16), Britain, vs. Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan (3), Taiwan

Court 18

Caty Mcnally (13), United States, vs. Destinee Martins, Britain