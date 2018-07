TEN--Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Monday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Fourth Round

Roger Federer (1), Switzerland, def. Adrian Mannarino (22), France, 6-0, 7-5, 6-4.

Kevin Anderson (8), South Africa, def. Gael Monfils, France, 7-6 (4), 7-6 (2), 5-7, 7-6 (4).

Milos Raonic (13), Canada, def. Mackenzie Mcdonald, United States, 6-3, 6-4, 6-7 (5), 6-2.

John Isner (9), United States, def. Stefanos Tsitsipas (31), Greece, 6-4, 7-6 (8), 7-6 (4).

Kei Nishikori (24), Japan, def. Ernests Gulbis, Latvia, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (10), 6-1.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-3, 6-3, 6-4.

Women's Singles

Fourth Round

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-4, 6-1.

Jelena Ostapenko (12), Latvia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-6 (4), 6-0.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Alison Van Uytvanck, Belgium, 6-7 (6), 6-3, 6-2.

Angelique Kerber (11), Germany, def. Belinda Bencic, Switzerland, 6-3, 7-6 (5).

Kiki Bertens (20), Netherlands, def. Karolina Pliskova (7), Czech Republic, 6-3, 7-6 (1).

Julia Goerges (13), Germany, def. Donna Vekic, Croatia, 6-3, 6-2.

Serena Williams (25), United States, def. Evgeniya Rodina, Russia, 6-2, 6-2.

Camila Giorgi, Italy, def. Ekaterina Makarova, Russia, 6-3, 6-4.

Men's Doubles

Third Round

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (5), Britain, def. Ken Skupski, Britain and Neal Skupski, Britain, 6-3, 6-4, 6-4.

Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan (14), Japan, def. Philipp Petzschner, Germany and Tim Puetz, Germany, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Frederik Nielsen, Denmark and Joe Salisbury, Britain, def. Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, 5-7, 7-6 (3), 6-3, 7-6 (1).

Robert Lindstedt, Sweden and Robin Haase, Netherlands, def. Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic (8), Croatia, 7-5, 6-3, 3-6, 4-6, 8-6.

Franko Skugor, Croatia and Dominic Inglot (15), Britain, def. Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6), 6-3.

Mike Bryan, United States and Jack Sock (7), United States, def. Kevin Krawietz, Germany and Andreas Mies, Germany, 6-2, 6-7 (2), 6-4, 6-7 (5), 7-5.

Artem Sitak, New Zealand and Divij Sharan, India, def. Jonathan Erlich, Israel and Marcin Matkowski, Poland, 1-6, 6-7 (3), 6-4, 6-4, 6-4.

Women's Doubles

Third Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Kirsten Flipkens, Belgium and Monica Niculescu (13), Romania, 6-3, 6-4.

Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska, Poland, def. Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (9), Netherlands, 3-6, 7-6 (5), 6-3.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (3), Czech Republic, def. Hsieh Su-wei, Taiwan and Lucie Hradecka (14), Czech Republic, 6-4, 6-3.

Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, def. Christina McHale, United States and Jelena Ostapenko, Latvia, walkover.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (12), United States, def. Demi Schuurs, Netherlands and Elise Mertens (8), Belgium, 7-6 (4), 6-3.

Mihaela Buzarnescu, Romania and Irina Begu (15), Romania, def. Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (4), Spain, 7-6 (5), 6-4.

Xu Yifan, China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, def. Katarina Srebotnik, Slovenia and Vania King, United States, 6-3, 6-3.

Bethanie Mattek-Sands, United States and Lucie Safarova, Czech Republic, def. Barbora Strycova, Czech Republic and Andrea Sestini Hlavackova (2), Czech Republic, 2-6, 7-6 (7), 6-4.

Mixed Doubles

Second Round

Harriet Dart, Britain and Jay Clarke, Britain, def. Max Mirnyi, Belarus and Kveta Peschke (13), Czech Republic, 6-2, 4-6, 6-4.

Robin Haase, Netherlands and Kirsten Flipkens, Belgium, def. Rajeev Ram, United States and Andreja Klepac (8), Slovenia, 7-6 (1), 6-2.

Eri Hozumi, Japan and Ben Mclachlan (14), Japan, def. Mike Bryan, United States and Bethanie Mattek-Sands, United States, walkover.

Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova (6), Czech Republic, def. Nicolas Mahut, France and Elina Svitolina, Ukraine, 6-3, 6-3.

Bruno Soares, Brazil and Ekaterina Makarova, Russia, def. Zhang Shuai, China and John Peers, Australia, 7-6 (4), 6-3.

Juniors Men's Singles

First Round

Chun Hsin Tseng (1), Taiwan, def. Wojciech Marek, Poland, 6-2, 6-4.

Arthur Cazaux, France, def. Yanki Erel, Turkey, 6-4, 6-4.

Ondrej Styler, Czech Republic, def. Emile Hudd, Britain, 6-3, 6-7, 6-4.

Govind Nanda, United States, def. Facundo Diaz Acosta (9), Argentina, 7-6, 6-2.

Louis Herman, Belgium, def. Jake Hersey, Britain, 6-3, 6-1.

Anton Matusevich, Britain, def. Clement Tabur, France, 6-4, 7-6.

Brandon Nakashima, United States, def. Joao Lucas Reis Da Silva, Brazil, 6-2, 6-0.

Timofey Skatov (6), Kazakhstan, def. Blu Baker, Britain, 6-3, 6-4.

Jack Draper, Britain, def. Henry Von Der Schulenburg, Switzerland, 6-1, 6-4.

Jesper De Jong, Netherlands, def. Titouan Droguet, France, 6-4, 7-6.

Emilio Nava, United States, def. Leopold Zima, Germany, 7-6, 6-4.

Hugo Gaston (4), France, def. Savriyan Danilov, Russia, 6-7, 7-5, 6-2.

Taisei Ichikawa, Japan, def. Stefan Palosi, Romania, 7-6, 7-5.

Harold Mayot, France, def. Aidan Mchugh (16), Britain, 3-6, 6-2, 6-3.

Arnaud Bovy, Belgium, def. Keenan Mayo, United States, 6-4, 6-2.

Juniors Women's Singles

First Round

Iga Swiatek, Poland, def. Whitney Osuigwe (1), United States, 2-6, 6-3, 6-3.

Simona Waltert, Switzerland, def. Caijsa Wilda Hennemann, Sweden, 6-3, 3-6, 6-2.

Leylah Annie Fernandez (11), Canada, def. Violet Apisah, Papua New Guinea, 6-4, 7-6.

Emma Raducanu, Britain, def. Gabriella Price, United States, 6-1, 6-4.

Wang Xinyu (4), China, def. Ana Geller, Argentina, 6-4, 6-4.

Elisabetta Cocciaretto (14), Italy, def. Francesca Jones, Britain, 2-6, 7-5, 6-4.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Joanne Zuger, Switzerland, 6-2, 6-1.

Alexa Noel (5), United States, def. Manon Leonard, France, 6-3, 6-1.

Clara Tauson (8), Denmark, def. Mananchaya Sawangkaew, Thailand, 6-2, 6-0.

Peyton Stearns, United States, def. Adrienn Nagy, Hungary, 6-4, 7-5.

Dalayna Hewitt, United States, def. Maria Gabriela Rivera Corado, Guatemala, 6-3, 6-2.

Cori Gauff (3), United States, def. Gergana Topalova, Bulgaria, 6-1, 6-4.

Leonie Kung, Switzerland, def. Maria Camila Osorio Serrano (6), Colombia, 6-4, 6-4.

Yasmine Mansouri, France, def. Daria Snigur, Ukraine, 7-6, 3-6, 9-7.

Yuki Naito (9), Japan, def. Hurricane Tyra Black, United States, 4-6, 6-4, 6-2.

Caty Mcnally (13), United States, def. Daria Frayman, Russia, 5-7, 6-0, 6-1.

Zheng Qinwen, China, def. Federica Rossi, Italy, 6-4, 6-4.

Liang En Shuo (2), Taiwan, def. Anri Nagata, Japan, 6-2, 3-6, 6-2.