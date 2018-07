La conférence Tinyworld sur le Campaign Intelligence attire des leaders internationaux du marketing

PARIS & LONDRES & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--juil. 9, 2018--Tinyclues annonce aujourd'hui un lineup exceptionnel d'experts en marketing pour Tinyworld 2018, sa conférence utilisateurs internationale. Les intervenants partageront leur expérience de l’impact du deep learning et des solutions de Campaign Intelligence pour booster l'engagement durable des clients et dynamiser le chiffre d’affaires des campagnes marketing.

C’est le 10 juillet au cœur de Paris que la conférence se déroulera et réunira plus de 100 top marketeurs venus d’Europe et d’Amérique du Nord pour partager ce qui leur permet d’être finalement capables de se concentrer sur leur stratégie marketing et leurs contenus tout en maximisant l'impact business et l'expérience client sur tous les canaux. Les keynotes incluront notamment :

Une présentation de Rusty Warner, Analyste chez Forrester Research pour les professionnels du marketing B2C, sur la façon dont les leaders de l'industrie peuvent utiliser au mieux les stratégies de campagnes marketing innovantes qui façonnent l'avenir du marketing cross-canal. Une présentation par David Bessis, PDG et fondateur, sur la façon dont Tinyclues, solution de Campaign Intelligence, change les règles du jeu du Campaign Management. Un panel de clients avec Evans (membre du groupe Arcadia), Fnac-Darty et Global Hotel Alliance.

C'est la première conférence utilisateurs internationale organisée par Tinyclues, fournisseur d'une solution leader qui identifie les futurs acheteurs pour toute offre dans les jours suivant une campagne marketing. La solution optimise également les plans de campagne en fonction de la pression marketing et du potentiel business. Tinyclues a récemment ouvert des bureaux à New York et à Copenhague.

« Alors que nous poursuivons notre expansion internationale, nous sommes ravis de réunir nos nombreux clients et des analystes venants des quatre coins du monde pour partager leurs idées et retours d’expérience sur la planification et le ciblage intelligents des campagnes », déclare David Bessis, fondateur et PDG de Tinyclues. Au cours de la conférence, David partagera sa vision du futur du marketing, il fournira aussi un aperçu en avant-première des nouvelles fonctionnalités de Tinyclues et dévoilera un aperçu de la « secret sauce » qui rend la technologie de deep learning de Tinyclues si puissante.

Les participants assisteront également à des témoignages de leaders du retail, du voyage et de la mode qui évoqueront les meilleures pratiques en matière de campagnes marketing et la manière dont Tinyclues leur a permis de planifier des campagnes customer-centric alignées avec leurs objectifs business. Parmi les conférenciers, des Directeurs du Marketing Digital, Head of Loyalty Marketing, Data Analysts Seniors et des Directeurs du Marketing Relationnel de marques leaders tels que Club Med, Fnac-Darty, Evans du Groupe Arcadia, Global Hotel Alliance, Hostelworld, King Jouet, OUI.sncf, etc.

Les participants auront également l'occasion de discuter avec des experts Tinyclues afin de se former davantage à l’utilisation de la solution et de relever leurs défis en matière de campagnes intelligentes.

À propos de Tinyclues Tinyclues est la solution leader de Marketing Campaign Intelligence. Elle est basée sur l’intelligence artificielle et permet aux marketeurs de générer du chiffre d’affaires additionnel grâce à ses fonctions de ciblage intelligent et d’optimisation de l’agenda marketing. Tinyclues utilise des algorithmes de deep learning afin de détecter les futurs acheteurs de tout produit dans les jours suivants une campagne . Des entreprises comme Brandalley, Cdiscount, Club Med, Corsair, Fnac, Global Hotel Alliance, Lacoste, La Redoute, Manor, OUI.sncf, Rue du Commerce, Sarenza, Vente-privee.com ou Vestiaire Collective utilisent Tinyclues pour optimiser et orchestrer plus de 600 millions de messages par mois sur des canaux tels que l’email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d’appel ou Facebook et générer du chiffre d’affaires additionnel mesurable et durable. Tinyclues a été listé comme « Vendor to Watch » par Gartner dans son « Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2017 » et comme Cool Vendor dans le rapport Gartner’s Cool Vendor for Multichannel Marketing 2018.

