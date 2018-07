H3 Dynamics lance H3 Zoom.AI pour la ville connectée, et ouvre la voie de l'inspection des hauts bâtiments avec l'IA et les drones

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--juil. 9, 2018--H3 Dynamics Holdings annonce le lancement de H3 Zoom.AI, une nouvelle plateforme de services nuagiques et d'intelligence artificielle reliée à des drones équipés de caméra pour fournir, dans le monde entier, une alternative plus sûre, plus rapide et plus précise aux activités d'inspection et d'entretien périlleuses, difficiles d'accès et à grande échelle, afin d' optimiser la sécurité de l'intervenant, la disponibilité et la productivité.

Artificial intelligence meets building inspections for the cities of tomorrow. (Photo: Business Wire)

Avec une priorité accordée aux villes connectées, H3 Zoom lance Façade Inspector (vidéo), un outil d'inspection visuelle exploitant l'apprentissage machine et les drones afin de révolutionner l'inspection et l'entretien des façades de bâtiments élevés. Le Façade Inspector de H3 Zoom sera dévoilé pour la première fois à l'occasion du 2018 World Cities Summit – pavillon de Singapour (stand S30), du 9 au 11 juillet.

À l'heure où les nouvelles réglementations exigent une intensification des fréquences d'inspection et où le nombre de bâtiments continue d'augmenter, le Façade Inspector de H3 Zoom relève le défi d'évolutivité grâce à un processus entièrement numérisé capable de scanner un édifice de grande taille en quelques minutes, contre des semaines entières auparavant, sans avoir besoin de nacelles et en améliorant la sécurité des intervenants. Le moteur IA de H3 Zoom passe en revue des milliers d'images en haute définition, et des milliards de pixels, afin d'identifier, désigner et localiser avec précision divers types de défauts, qui sont ensuite représentés dans des rapports d'inspection interactifs.

Les professionnels du secteur peuvent désormais se connecter à H3 Zoom.AI, retrouver les cartes d'élévation qu'ils ont l'habitude d'utiliser, consulter un résumé des défauts classés par gravité et par type (fissures superficielles, écaillements de peinture, traces de corrosion et autres), tous visualisables en superposition sur les cartes d'élévation. La nature interactive de cette solution offre à l'utilisateur la possibilité de "zoomer" sur chaque image HD dans laquelle un problème a été identifié. De plus, chaque description de défaut comporte une notation de gravité que l'IA a appris à reconnaître grâce aux contributions d'experts.

Commercialisé en tant que service nuagique par abonnement, Façade Inspector est également disponible sous forme d'API, afin de promouvoir l'intégration entre les différentes parties prenantes des villes connectées. Ceci crée également des opportunités de service entièrement nouvelles pour des milliers d'entreprises d'inspection, entrepreneurs, promoteurs immobiliers, propriétaires et exploitants.

H3 Zoom Pte. Ltd.

H3 Zoom est une plateforme nuagique de services numériques exploitant l'IA, qui répond aux besoins spécifiques de l'entretien d'infrastructures sur plusieurs secteurs verticaux. La plateforme proposera une gamme de services numériques par abonnement comportant des systèmes de rapport d'anomalie basés sur les données de capteurs visuels, thermiques ou chimiques recueillies par des drones et par un ensemble d'autres robots de détection contrôlés à distance.

H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd.

H3 Dynamics, société mère de H3 Zoom.AI, est une société de portefeuille avec des activités associant des services nuagiques d'intelligence artificielle/d'apprentissage machine à des robots et drones d'inspection connectés et automatisés permettant une automatisation de bout en bout de la collecte sur le terrain, du transfert et du traitement des données. H3 Dynamics est une société singapourienne, avec une filiale européenne à Paris (France), une filiale américaine à Austin (Texas), ainsi qu'une représentation au Japon et au Brésil.

