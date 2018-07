TEN--Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Saturday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Third Round

Juan Martin del Potro (5), Argentina, def. Benoit Paire, France, 6-4, 7-6 (4), 6-3.

Gilles Simon, France, def. Matthew Ebden, Australia, 6-1, 6-7 (3), 6-3, 7-6 (2).

Rafael Nadal (2), Spain, def. Alex De Minaur, Australia, 6-1, 6-2, 6-4.

Milos Raonic (13), Canada, def. Dennis Novak, Austria, 7-6 (5), 4-6, 7-5, 6-2.

Women's Singles

Third Round

Hsieh Su-Wei, Taiwan, def. Simona Halep (1), Romania, 3-6, 6-4, 7-5.

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Elise Mertens (15), Belgium, 6-2, 6-2.

Jelena Ostapenko (12), Latvia, def. Vitalia Diatchenko, Russia, 6-0, 6-4.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Anett Kontaveit (28), Estonia, 6-2, 6-3.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Ashleigh Barty (17), Australia, 7-5, 6-3.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Carla Suarez-Navarro (27), Spain, 6-1, 7-6 (3).

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Daria Gavrilova (26), Australia, 6-3, 6-1.

Men's Doubles

Second Round

Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (13), South Africa, def. Hans Podlipnik, Chile and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 6-4, 6-3, 6-4.

Women's Doubles

Second Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, 6-3, 6-2.

Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (9), Netherlands, def. Arina Rodionova, Australia and Maryna Zanevska, Belgium, 2-6, 7-6 (2), 6-2.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (3), Czech Republic, def. Arantxa Parra Santonja, Spain and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 4-6, 6-4, 6-4.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (12), United States, def. Georgina Garcia Perez, Spain and Fanny Stollar, Hungary, 6-2, 6-4.

Mihaela Buzarnescu, Romania and Irina Begu (15), Romania, def. Ana Bogdan, Romania and Kaitlyn Christian, United States, 6-2, 6-2.

Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (4), Spain, def. Magdalena Rybarikova, Slovakia and Petra Martic, Croatia, 6-3, 7-5.

Barbora Strycova, Czech Republic and Andrea Sestini Hlavackova (2), Czech Republic, def. Katy Dunne, Britain and Harriet Dart, Britain, 6-2, 6-4.

Juniors Men's Singles

First Round

Trey Hilderbrand, United States, def. Naoki Tajima (8), Japan, 6-7, 7-6, 6-1.

Otto Virtanen, Finland, def. Sebastian Korda (3), United States, 6-3, 7-6.

Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Damien Wenger, Switzerland, 6-4, 6-1.

Deney Wassermann, Netherlands, def. Filip Cristian Jianu (13), Romania, 6-3, 6-4.

Dalibor Svrcina (10), Czech Republic, def. Nick Hardt, Dominican Republic, 6-3, 7-5.

Tao Mu, China, def. Connor Thomson, Britain, 6-1, 6-2.

Adrian Andreev (7), Bulgaria, def. Mateus De Carvalho Cardoso Alves, Brazil, 6-3, 6-3.

Juan Manuel Cerundolo (14), Argentina, def. Harry Wendelken, Britain, 4-6, 6-4, 7-5.

Lorenzo Musetti, Italy, def. Ray Ho, Taiwan, 6-2, 6-4.

Sergey Fomin, Uzbekistan, def. Tyler Zink, United States, 6-4, 6-3.

Gilbert Soares Klier Junior, Brazil, def. Sebastian Baez (2), Argentina, 6-2, 6-4.

Juniors Women's Singles

First Round

Sada Nahimana, Burundi, def. Thasaporn Naklo, Thailand, 6-4, 6-1.

Clara Burel (16), France, def. Daniela Vismane, Latvia, 6-3, 6-4.

Joanna Garland, Taiwan, def. Elina Avanesyan, Russia, 6-1, 6-4.

Eleonora Molinaro (7), Luxembourg, def. Natasha Subhash, United States, 5-7, 6-3, 6-4.

Lea Ma, United States, def. Victoria Allen, Britain, 3-6, 6-4, 6-3.