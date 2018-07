BC-GLF--LPGA Scores,0773

LPGA-Thornberry Creek Classic Scores

ONEIDA, Wisconsin (AP) — Scores Friday at the Thornberry Creek Classic, a LPGA Tour event at the 6,624-yard, par 72 Legends Championship Course:

Second Round

a-denotes amateur

Sei Young Kim 63-65-128 Yu Liu 69-63-132 In Gee Chun 67-66-133 Amy Yang 67-66-133 Mariah Stackhouse 66-67-133 Emma Talley 65-68-133 Katherine Kirk 62-71-133 Brittany Altomare 68-66-134 Chella Choi 68-66-134 Anna Nordqvist 67-67-134 Lydia Ko 69-66-135 Mi Jung Hur 69-66-135 Jin Young Ko 68-67-135 Bronte Law 67-68-135 Mo Martin 67-68-135 Jodi Ewart Shadoff 66-69-135 Georgia Hall 66-69-135 Dani Holmqvist 66-69-135 Ariya Jutanugarn 66-69-135 Carlota Ciganda 65-70-135 Sandra Gal 65-70-135 Ryann O'Toole 70-66-136 Mel Reid 69-67-136 Thidapa Suwannapura 69-67-136 Aditi Ashok 69-67-136 Maria Torres 67-69-136 Austin Ernst 65-71-136 Brittany Marchand 64-72-136 Megan Khang 64-72-136 Amy Olson 69-68-137 Nasa Hataoka 69-68-137 Nicole Broch Larsen 68-69-137 Minjee Lee 68-69-137 Catriona Matthew 68-69-137 Brianna Do 68-69-137 Brittany Lang 68-69-137 Lindy Duncan 67-70-137 Perrine Delacour 67-70-137 Sherman Santiwiwatthanaphong 67-70-137 Christina Kim 66-71-137 Wichanee Meechai 66-71-137 Charley Hull 71-67-138 Sophia Popov 71-67-138 Hee Young Park 70-68-138 Moriya Jutanugarn 69-69-138 Mirim Lee 69-69-138 Jane Park 69-69-138 Kassidy Teare 69-69-138 Tiffany Joh 69-69-138 Kim Kaufman 69-69-138 Camilla Lennarth 68-70-138 Gaby Lopez 68-70-138 Jenny Shin 68-70-138 Giulia Molinaro 68-70-138 Maddie McCrary 67-71-138 Jennifer Song 66-72-138 Ayako Uehara 65-73-138 Dori Carter 71-68-139 Lauren Kim 71-68-139 Emily Pedersen 70-69-139 Rebecca Artis 70-69-139 Pornanong Phatlum 69-70-139 Lee-Anne Pace 68-71-139 Annie Park 68-71-139 Jennifer Hahn 67-72-139 Mina Harigae 73-67-140 Hyo Joo Kim 72-68-140 Cheyenne Woods 72-68-140 Nanna Koerstz Madsen 72-68-140 Mariajo Uribe 71-69-140 Celine Boutier 69-71-140 Benyapa Niphatsophon 69-71-140 Wei-Ling Hsu 68-72-140 Laura Davies 68-72-140 Laetitia Beck 68-72-140 Azahara Munoz 66-74-140 Peiyun Chien 65-75-140 Brooke M. Henderson 65-75-140

