WSC e Ronaldinho lançam negócios de futebol combinando o mundo real e o mundo digital

A WSC lança um revolucionário negócio de futebol oferecendo serviços reais e digitais em colaboração com um antigo membro da equipe de futebol do Brasil, Ronaldo de Assis Moreira. Os Estádios Digitais Ronaldinho serão desenvolvidos em 300 locais, incluindo Ásia, Oriente Médio, África e outros, em três anos. Os estádios serão criados usando tecnologias digitais de ponta, como block chain, AI e VR.

Os planos de construção já foram confirmados em mais de dez locais do mundo. Para espalhar a presença desses estádios, será introduzido um sistema de cadeia de franquia (franchise chain, FC), e a WSC vai trabalhar em uma aliança com proprietários de negócios relacionados com futebol em todo o mundo.

Os principais serviços fornecidos pela WSC estão listados abaixo.

Ronaldinho Digital Stadium (Estádio Digital Ronaldinho)

1. Ronaldinho Super League (Super Liga Ronaldinho)

A participação é aberta a todos os jogadores do mundo, incluindo tanto profissionais quanto amadores. A Super Liga será realizada durante o ano em cada país e região, e um campeonato será realizado uma ou duas vezes por ano.

Usando tecnologia de análise de vídeo que implementa câmeras e AI, todas as habilidades e capacidades dos jogadores serão analisadas digitalmente e compiladas em uma base de dados. A base de dados será criada usando tecnologias block chain e oferecerá um alto nível de objetividade e confiabilidade.

2. e-Sports

Uma plataforma online em colaboração com empresas de jogos de futebol de todo o mundo. Além das ligas e dos torneios hospedados pela WSC, estará disponível o uso da plataforma entre pares (P2P). Serão realizados eventos proporcionados por jogadores de futebol famosos, como Ronaldinho.

3. Apostas

Vários serviços de apostas estarão disponíveis, como previsões de jogos da Super Liga e do e-Sports, junto com apoio para a equipe e para os jogadores. Será desenvolvido um sistema facilmente acessível por computadores, smartphones e outros dispositivos em todo o mundo

4. Smile Project (Projeto Sorriso)

Doação de produtos de futebol para as crianças Preparar instalações onde as pessoas com deficiências possam apreciar os esportes com segurança. Oferecer programas de alta qualidade para jovens jogadores promissores, por exemplo, um programa de estudos no estrangeiro.

5. Sistema de pagamentos com um alto nível de segurança

Será desenvolvido um sistema de pagamentos com segurança e rapidez com base na tecnologia block chain. Esse sistema vai se tornar um serviço essencial com disponibilidade mundial e um alto nível se segurança.

Ronaldinho vai participar desse projeto como parceiro. Nascido no Brasil, ele fez do Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan e de outros lugares seu palco durante vários anos, tornando-se um super astro do mundo do futebol. Encerrando sua carreira como jogador de futebol em janeiro de 2018, Ronaldinho tem paixão por "oferecer um ambiente onde o futebol possa ser apreciado por crianças de todo o mundo". Com esse projeto, ele quer eliminar uma lacuna no mundo do futebol, provocada por economias e políticas. Uma parte da receita dos negócios será usada para o Projeto Sorriso.

A WSC vai levar uma nova "alegria" para o futebol de 3,5 bilhões de fãs do futebol em todo o mundo através dos Estádios Digitais Ronaldinho construídos em todo o mundo.

