BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Court 1

Simona Halep (1), Romania, vs. Su-Wei Hsieh, Taiwan

Ernests Gulbis, Latvia, vs. Alexander Zverev (4), Germany

Nick Kyrgios (15), Australia, vs. Kei Nishikori (24), Japan

Court 3

Ashleigh Barty (17), Australia, vs. Daria Kasatkina (14), Russia

Jelena Ostapenko (12), Latvia, vs. Vitalia Diatchenko, Russia

Jiri Vesely, Czech Republic, vs. Fabio Fognini (19), Italy

Marcelo Demoliner, Brazil and Maria Jose Martinez Sanchez (15), Spain, vs. Sloane Stephens, United States and Jack Sock, United States

Court 12

Alison Van Uytvanck, Belgium, vs. Anett Kontaveit (28), Estonia

Carla Suarez-Navarro (27), Spain, vs. Belinda Bencic, Switzerland

Karen Khachanov, Russia, vs. Frances Tiafoe, United States

Court 18

Gilles Simon, France, vs. Matthew Ebden, Australia

Daria Gavrilova (26), Australia, vs. Aliaksandra Sasnovich, Belarus