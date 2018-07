CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 512 3-4 Sep 515 1-4 Dec 530 Mar 543 3-4 May 553 Jul 557 1-2 Sep 566 Dec 579 Mar 587 3-4 May 592 Jul 589 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 351 3-4 Sep 360 1-4 Dec 373 Mar 383 1-4 May 390 Jul 396 1-2 Sep 394 1-4 Dec 399 Mar 408 3-4 May 414 3-4 Jul 419 3-4 Sep 412 3-4 Dec 411 3-4 Jul 425 1-2 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 254 1-4 Sep 240 1-2 Dec 242 3-4 Mar 247 1-4 May 249 Jul 254 Sep 255 1-4 Dec 255 1-4 Mar 255 1-4 May 255 1-4 Jul 253 3-4 Sep 253 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 874 Aug 877 1-2 Sep 883 1-4 Nov 894 1-2 Jan 904 Mar 911 May 919 3-4 Jul 928 1-4 Aug 928 Sep 920 Nov 915 1-4 Jan 921 1-2 Mar 924 May 929 Jul 935 3-4 Aug 937 Sep 927 1-4 Nov 914 1-2 Jul 941 3-4 Nov 920 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.90 Aug 29.02 Sep 29.11 Oct 29.22 Dec 29.46 Jan 29.72 Mar 30.04 May 30.34 Jul 30.67 Aug 30.80 Sep 30.92 Oct 30.95 Dec 31.14 Jan 31.36 Mar 31.62 May 31.82 Jul 32.00 Aug 31.92 Sep 31.94 Oct 31.85 Dec 32.02 Jul 32.02 Oct 32.02 Dec 32.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 339.80 Aug 338.10 Sep 338.40 Oct 337.90 Dec 337.40 Jan 335.10 Mar 330.90 May 329.90 Jul 331.40 Aug 331.10 Sep 330.40 Oct 328.00 Dec 327.70 Jan 328.30 Mar 327.00 May 328.40 Jul 330.40 Aug 330.40 Sep 330.40 Oct 330.40 Dec 327.30 Jul 330.20 Oct 330.20 Dec 337.20