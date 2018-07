Zimbabwe vs Australia T20 Scoreboard

HARARE, Zimbabwe (AP) — Scoreboard on Friday of the Twenty20 tri-series match between Zimbabwe and Australia at Harare Sports Club:

Zimbabwe

Cephas Zhuwao c Carey b Stanlake 0

Solomon Mire b Tye 63

Hamilton Masakadza b Richardson 13

Tarisai Musakanda c Wildermuth b Stanlake 12

Peter Moor c Maddinson b Richardson 30

Elton Chigumbura c Richardson b Tye 2

Malcolm Waller c Richardson b Tye 13

Donald Tiripano run out 0

Brandon Mavuta not out 6

Wellington Masakadza c Stoinis b Wildermuth 3

Extras: (1lb, 8w) 9

TOTAL: (for 9 wickets) 151

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-0, 2-21, 3-44, 4-112, 5-116, 6-141, 7-142, 8-142, 9-151.

Did not bat: Blessing Muzarabani

Bowling: Billy Stanlake 4-1-21-2, Jhye Richardson 4-0-32-2 (6w), Marcus Stoinis 3-0-31-1 (1w), Ashton Agar 3-0-22-0, Andrew Tye 4-0-28-3 (1w), Jack Wildermuth 2-0-16-1.

Australia

Aaron Finch c Musakanda b WMasakadza 3

Alex Carey c sub (Murray) b Muzarabani 16

Travis Head c WMasakadza b Muzarabani 48

Glenn Maxwell c Chigumbura b Muzarabani 56

Nic Maddinson c Muzarabani b Tiripano 2

Marcus Stoinis not out 12

Ashton Agar not out 5

Extras: (4lb, 8w) 12

TOTAL: (for 5 wickets) 154

Overs: 19.5

Fall of wickets: 1-15, 2-26, 3-129, 4-134, 5-139

Did not bat: Jack Wildermuth, Andrew Tye, Jhye Richardson, Billy Stanlake

Bowling: Wellington Masakadza 4-0-32-1, Blessing Muzarabani 4-0-21-3 (2w), Donald Tiripano 3.5-0-27-1 (3w), Solomon Mire 2-0-17-0, Brandon Mavuta 4-0-33-0 (3w), Malcolm Waller 2-0-20-0.

Toss: Zimbabwe.

Result: Australia won by 5 wickets.

Umpires: Jeremiah Matibiri and Russell Tiffin, Zimbabwe.

TV umpire: Langton Rusere, Zimbabwe. Match referee: Jeff Crowe, New Zealand