L'équipe de Fluor est sélectionnée pour le projet du Pont international Gordie-Howe reliant les États-Unis au Canada

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--juil. 5, 2018--Fluor Corporation (NYSE : FLR) a annoncé aujourd'hui que Bridging North America, un partenariat entre Fluor et ACS Infrastructure Canada, avait été choisi comme promoteur privilégié pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir le projet du Pont international Gordie-Howe pour le compte de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (Windsor-Detroit Bridge Authority, APWD). Fluor prévoit de réserver sa part de la valeur des contrats de conception et de construction au quatrième trimestre de l'année 2018.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180705005634/fr/

Gordie Howe Bridge rendering (Photo: Business Wire)

Le projet du Pont international Gordie-Howe concerne un pont et passage frontalier qui enjambera la rivière Détroit et reliera Détroit (Michigan, États-Unis) à Windsor (Ontario, Canada) en établissant une liaison entre les Interstates 75 et 96 au Michigan et le nouveau prolongement de l'autoroute 401 (la voie promenade Right Honourable Herb Gray Parkway) en Ontario.

« Fluor est ravie que son équipe de coentreprise ait été choisie pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir ce projet unique en son genre, un projet qui ne se réalise qu'une seule fois par génération », a déclaré Terence Easton, président de la division des infrastructures de Fluor. « Nous sommes impatients de collaborer en partenariat avec l'APWD afin d'atteindre la clôture financière plus tard cette année et, à terme, de fournir un pont durable et emblématique qui s'inscrira dans l'histoire et dont la présence visuelle sera notable tant pour la communauté locale que pour les voyageurs internationaux. »

Fluor et ACS Infrastructure Canada ont mené la phase développementale du projet et seront titulaires du contrat principal. Il s'agit du deuxième projet dans la région de Windsor-Détroit où Fluor et ACS se sont associés. Fluor et ACS ont récemment livré, et exploitent et entretiennent actuellement, la voie promenade Right Honourable Herb Gray Parkway à Windsor, en Ontario, qui se reliera au Pont international Gordie-Howe.

Les deux partenaires seront responsables de la conception et de la construction du projet. Une fois terminé, ce pont sera le plus long pont suspendu à haubans de toute l'Amérique du Nord. La portée du projet comprend également la construction de nouveaux points d'entrée ultramodernes sur les côtés américain et canadien de la rivière Détroit, ainsi que l'amélioration des infrastructures existantes au Michigan et en Ontario. Les premiers travaux débuteront cet été, avant la clôture financière qui est prévue pour cet automne.

Fluor et ACS exploiteront et entretiendront l'installation pendant 30 ans conformément aux normes de performance qui seront établies par l'APWD après l'achèvement des travaux.

À propos de Fluor Corporation

Fondée en 1912, Fluor Corporation (NYSE : FLR) est une société mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication, de construction et d'entretien qui transforme le monde en renforçant la prospérité et en favorisant le progrès. Fluor sert ses clients en concevant, en construisant et en entretenant des projets sûrs, bien exécutés et rentables dans le monde entier. Ayant son siège social à Irving (Texas, États-Unis), Fluor se classe 153e au classement Fortune 500. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 19,5 milliards USD en 2017 et compte plus de 56 000 employés un peu partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à l'adresse www.fluor.com ou suivre Fluor sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180705005634/fr/

CONTACT: Fluor Corporation

Relations avec les médias

Brian Mershon, 469 398-7621

ou

Brett Turner, 864 281-6976

ou

Relations avec les investisseurs

Jason Landkamer, 469 398-7222

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA MICHIGAN TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING ENGINEERING ARCHITECTURE CONSTRUCTION & PROPERTY COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Fluor Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/05/2018 06:05 PM/DISC: 07/05/2018 06:06 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180705005634/fr