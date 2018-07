CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 504 Sep 505 1-2 Dec 519 3-4 Mar 533 1-4 May 542 1-2 Jul 546 1-4 Sep 554 1-2 Dec 566 1-4 Mar 574 3-4 May 579 Jul 577 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 343 1-2 Sep 352 1-4 Dec 364 1-2 Mar 375 May 381 3-4 Jul 388 1-4 Sep 387 1-2 Dec 392 3-4 Mar 402 1-2 May 408 1-2 Jul 413 3-4 Sep 406 3-4 Dec 406 1-2 Jul 420 1-4 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 258 1-4 Sep 240 Dec 243 1-2 Mar 249 May 250 3-4 Jul 255 3-4 Sep 257 Dec 257 Mar 257 May 257 Jul 255 1-2 Sep 255 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 835 1-2 Aug 839 1-4 Sep 845 Nov 855 3-4 Jan 865 1-4 Mar 872 May 881 Jul 890 1-4 Aug 890 1-2 Sep 886 1-4 Nov 885 1-4 Jan 891 1-2 Mar 895 May 900 3-4 Jul 905 1-4 Aug 906 1-2 Sep 896 3-4 Nov 884 3-4 Jul 912 Nov 891 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.47 Aug 28.57 Sep 28.67 Oct 28.79 Dec 29.03 Jan 29.30 Mar 29.61 May 29.91 Jul 30.23 Aug 30.35 Sep 30.47 Oct 30.53 Dec 30.75 Jan 30.95 Mar 31.19 May 31.38 Jul 31.55 Aug 31.50 Sep 31.43 Oct 31.46 Dec 31.53 Jul 31.53 Oct 31.53 Dec 31.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 328.20 Aug 326.40 Sep 325.90 Oct 324.80 Dec 323.90 Jan 322.50 Mar 318.90 May 318.60 Jul 320.50 Aug 320.70 Sep 320.50 Oct 319.10 Dec 319.40 Jan 320.10 Mar 318.90 May 320.30 Jul 322.10 Aug 322.10 Sep 322.10 Oct 322.10 Dec 319.10 Jul 322.00 Oct 322.00 Dec 329.00