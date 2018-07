BC-TEN--Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Thursday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Frances Tiafoe, United States, def. Julien Benneteau, France, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Novak Djokovic (12), Serbia, def. Horacio Zeballos, Argentina, 6-1, 6-2, 6-3.

Nick Kyrgios (15), Australia, def. Robin Haase, Netherlands, 6-3, 6-4, 7-5.

Gilles Simon, France, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Matthew Ebden, Australia, def. Stephane Robert, France, 6-3, 7-6 (5), 4-6, 6-1.

Alex De Minaur, Australia, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-2, 6-7 (8), 7-5, 6-3.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-4, 6-3, 6-4.

Women's Singles

Second Round

Simona Halep (1), Romania, def. Saisai Zheng, China, 7-5, 6-0.

Su-Wei Hsieh, Taiwan, def. Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-3, 6-3.

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Johanna Konta (22), Britain, 6-3, 6-4.

Elise Mertens (15), Belgium, def. Sachia Vickery, United States, 6-1, 6-3.

Vitalia Diatchenko, Russia, def. Sofia Kenin, United States, 6-4, 6-1.

Daria Gavrilova (26), Australia, def. Samantha Stosur, Australia, 6-4, 6-1.

Ashleigh Barty (17), Australia, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-4, 7-5.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-2, 6-3.

Angelique Kerber (11), Germany, def. Claire Liu, United States, 3-6, 6-2, 6-4.

Naomi Osaka (18), Japan, def. Katie Boulter, Britain, 6-3, 6-4.

Carla Suarez-Navarro (27), Spain, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-4, 6-1.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Alison Riske, United States, 1-6, 7-6 (10), 6-2.

Barbora Strycova (23), Czech Republic, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-1, 6-4.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Ons Jabeur, Tunisia, 5-7, 6-4, 9-7.

Men's Doubles

First Round

Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, def. Fernando Verdasco, Spain and David Marrero Santana, Spain, 7-6 (6), 6-4, 6-7 (7), 6-1.

Philipp Petzschner, Germany and Tim Puetz, Germany, def. Vasek Pospisil, Canada and Ryan Harrison, United States, 6-4, 7-6 (8), 6-2.

Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan (14), Japan, def. Nicholas Monroe, United States and John-Patrick Smith, Australia, 6-4, 7-5, 6-4.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain and Pablo Carreno-Busta, Spain, 6-4, 7-6 (10), 2-6, 6-1.

Kevin Krawietz, Germany and Andreas Mies, Germany, def. James Cerretini, United States and Romain Arneodo, Monaco, 6-3, 7-6 (4), 4-6, 6-3.

Artem Sitak, New Zealand and Divij Sharan, India, def. Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova, 7-6 (4), 6-7 (8), 6-3, 6-2.

Women's Doubles

First Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Miyu Kato, Japan and Eri Hozumi, Japan, 6-4, 6-3.

Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (9), Netherlands, def. Renata Voracova, Czech Republic and Monique Adamczak, Australia, 6-2, 6-3.

Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska, Poland, def. Eva Hrdinova, Czech Republic and Giuliana Olmos, Mexico, 6-1, 6-4.

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Raquel Atawo (11), United States, def. Anna Smith, Britain and Xenia Knoll, Switzerland, 4-6, 6-3, 6-3.

Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, def. Shuai Zhang, China and Chen Liang, China, 6-2, 6-2.

Vera Zvonareva, Russia and Ekaterina Makarova, Russia, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic and Anna Blinkova, Russia, 6-3, 6-4.

Magdalena Rybarikova, Slovakia and Petra Martic, Croatia, def. Lidziya Marozava, Belarus and Lesley Kerkhove, Netherlands, 7-5, 6-3.

Katarina Srebotnik, Slovenia and Vania King, United States, def. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-2, 6-2.

Bethanie Mattek-Sands, United States and Lucie Safarova, Czech Republic, def. Alla Kudryavtseva, Russia and Lyudmyla Kichenok (16), Ukraine, 7-6 (6), 7-5.