Rimini Street Ganó Cuatro Premios Stevie de Oro por su Extraordinario Servicio al Cliente

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--jul. 4, 2018--Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, y el proveedor de soporte externo líder para los productos de software Oracle y SAP, anunció hoy que fue galardonado con cuatro Premios Stevie de Oro, incluida Compañía del Año, Departamento de Servicio al Cliente del Año, Equipo de Servicio al Cliente del Año y Ejecutivo de Servicio al Cliente del Año, en la decimosexta entrega anual de los American Business Awards®. El programa de premios de negocios de primer nivel reconoció la dedicación inquebrantable de la compañía por brindar una prestación de servicios extraordinaria a sus clientes alrededor del mundo. Esto marca el séptimo año consecutivo en el que la compañía ha sido reconocida como ganadora de un Premio Stevie por sus servicios de primer nivel y su capacidad de excelente respuesta. A principios de este año, Rimini Street fue galardonada con cinco Premios Stevie por su Servicio al Cliente y de Ventas, incluidas las categorías de Departamento de Servicio al Cliente del Año y Líder de Servicio al Cliente del Año, lo cual da como resultado un total de 11 Premios Stevie obtenidos en el año.

Logros de servicio al cliente y crecimiento de clientes

El equipo de Prestación de Servicios Global (Global Service Delivery, GSD) de Rimini Street obtuvo el Premio Stevie de Oro en la categoría de Departamento de Servicio al Cliente del Año debido al soporte de excelente respuesta provisto a clientes de Oracle y SAP en todo el mundo. En 2017, el equipo de GSD de Rimini Street obtuvo una calificación total de satisfacción del cliente de 4,8 de 5,0 (donde 5,0 es “excelente”), con tiempos de respuesta reales promedio de menos de cinco minutos para los casos de Prioridad 1. El equipo de GSD de Rimini Street –que cuenta con cientos de ingenieros expertos, con sede en cada región global importante y que brinda soporte para las operaciones de clientes en 117 países– brinda servicios más allá del soporte principal de solución de fallas, tales como la interoperabilidad, los servicios de asesoramiento en seguridad, el ajuste de desempeño y el soporte para códigos personalizados.

El equipo de Soporte Global de Oracle de Rimini Street demostró su dedicación con el servicio al cliente excepcional y fue reconocido con un Premio Stevie de Oro en la categoría de Equipo de Servicio al Cliente del Año. En 2017, el equipo cerró más de 10 000 casos, con un tiempo de respuesta promedio de menos de cinco minutos por un ingeniero sénior experimentado para casos (P1 y P2) críticos y obtuvo una calificación de satisfacción del cliente promedio de 4,73 de 5,0.

Se le otorgó otro Premio Stevie de Oro al vicepresidente sénior de Prestación de Servicios Global, Brian Slepko, en la categoría Ejecutivo de Servicio al Cliente del Año. Un veterano con más de 25 años de experiencia en software empresarial, Slepko supervisa la prestación de servicios de soporte de Rimini Street, así como también la Entrega de Productos Global (Global Product Delivery, GPD) de Rimini Street. Bajo su liderazgo, el índice de rotación de empleados del equipo de GSD de Rimini Street continuó estando por debajo del 10 % en 2017, y el equipo cerró más de 24 000 casos; y así obtuvo un tiempo de respuesta promedio de menos de cinco minutos por un experimentado ingeniero sénior. Además, Slepko condujo al equipo de GPD a la entrega de más de 86 000 actualizaciones a clientes internacionalmente en 2017, con una tasa de éxito en las entregas del 98 %.

Rimini Street también fue reconocida como Compañía del Año por sus múltiples logros en crecimiento, expansión y servicio al cliente en 2017. Entre los hitos financieros más notables alcanzados en 2017, se incluyen la finalización de su fusión con GP Investments Acquisition Corp., y su inicio en cotizar como una compañía pública en Nasdaq con el símbolo “RMNI”. Además, la compañía incrementó su ingreso neto de todo el año 2017 en un 33 % y marcó su 48. º trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos a fines del año fiscal 2017. Además, Rimini Street expandió su galardonada oferta de soporte a seis nuevas líneas de productos, lanzó sus soluciones de seguridad de bases de datos de última generación, expandió su presencia en el Brasil y abrió su oficina más reciente en Francia. Rimini Street Foundation, establecida en 2015, también continuó su misión global de ayudar a las comunidades más necesitadas, en asociación con 55 organizaciones benéficas alrededor del mundo en 2017 para brindar apoyo financiero y voluntario.

Los ganadores de los Premios Stevie American Business Awards fueron galardonados en una cena de gala el 11 de junio de 2018.

“El servicio al cliente siempre ha sido nuestra pasión y prioridad primordial en Rimini Street, y estamos constantemente creando nuevas técnicas innovadoras para mejorar la eficiencia del servicio de soporte y la calidad de prestación del servicio a nuestros clientes”, mencionó Slepko. “Si se necesita un enjambre de ingenieros para resolver eficientemente un caso de Prioridad 1, lo haremos sin dudas; las necesidades de nuestros clientes son lo primero, y nos enorgullece estar constantemente innovando nuestras metodologías de servicio para satisfacer de forma efectiva los requisitos de nuestros más de 1580 clientes en todo el mundo. Es un honor recibir este reconocimiento de los Premios Stevie por séptimo año consecutivo; estamos muy emocionados de haber recibido un total de 11 Premios Stevie en lo que va del año, los cuales simbolizan nuestra dedicación por brindar constantemente un servicio de soporte comprobado y de clase mundial las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se entregan en siete programas: los Asia-Pacific Stevie Awards (Premios Stevie de la Región de Asia-Pacífico), los German Stevie Awards (Premios Stevie de Alemania), los American Business Awards® (Premios Comerciales de los EE.UU.), los International Business Awards® (Premios Comerciales Internacionales), los Stevie Awards for Women in Business (Premios Stevie para Mujeres de Negocios), los Stevie Awards for Great Employers (Premios Stevie para Empleadores Excelentes) y los Stevie Awards for Sales & Customer Service (Premios Stevie por las Ventas y Servicio al Cliente). Las competencias por los Premios Stevie reciben más de 10 000 inscripciones cada año de organizaciones de más de 60 países. Al distinguir a las organizaciones de todos los tipos y tamaños y a quienes las respaldan, los premios Stevie reconocen los desempeños extraordinarios en el mercado de trabajo de todo el mundo. Más información sobre los Premios Stevie en http://www.StevieAwards.com.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor líder de soporte externo para los productos de software Oracle y SAP. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de soporte. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1580 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite https://www.riministreet.com/, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “poder”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a nuestras expectativas en cuanto al momento y a la finalización exitosa de la transacción de financiamiento de capital, eventos futuros, oportunidades futuras e iniciativas de crecimiento, y proyecciones de ahorro de costos. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el cierre de la transacción financiera descrita en el presente, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; las investigaciones gubernamentales y los acontecimientos de litigio adversos; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra capacidad de refinanciar la deuda existente en condiciones favorables; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security, y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce; la pérdida de uno o de más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto del valor a largo plazo de las acciones ordinarias de RMNI; y aquellos descritos en el Informe anual de Rimini Street, en el Formulario 10-K presentado del 15 de marzo de 2018, en la sección “Factores de Riesgo” y sus actualizaciones ocasionales mediante los Informes trimestrales de Rimini Street, en el Formulario 10-Q, los Informes actuales, en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

