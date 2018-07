Mirego nomme une nouvelle associée: Élisa Ève De Serres

Montréal--(BUSINESS WIRE)--juil. 4, 2018--Mirego, chef de file canadien en matière de stratégies et de transformations numériques, annonce fièrement la nomination d’Élisa Ève De Serres à titre d’associée et directrice de l'équipe produit de Mirego Montréal. Élisa Ève s’est jointe à l’équipe de Mirego en 2015 en tant que directrice de produits et chapeaute les opérations du bureau Mirego de Montréal depuis le début de l’année 2018. Depuis son arrivée au sein de l’équipe, elle a joué un rôle clé dans le développement d’une dizaine de produits numériques novateurs pour des clients de Mirego tels que le Groupe Capitales Médias, la SAQ, IGA, Safeway et Sobeys.

« Élisa Ève est une professionnelle accomplie dont les membres de notre équipe et nos clients reconnaissent le leadeurship naturel, la personnalité charismatique et le grand discernement. Depuis son arrivée chez Mirego, elle fait preuve d’un engagement constant envers l’excellence du service client, mais aussi envers le développement de produits numériques de grande qualité. Nous savons qu’une leadeure inspirante comme Élisa Ève saura propulser notre croissance et nous sommes très heureux de la compter dorénavant comme associée. » mentionne Albert Dang-Vu, coprésident et directeur général de Mirego. L’entreprise vise à doubler ses effectifs à Montréal d’ici deux ans.

Élisa Ève œuvre dans le monde du numérique depuis plus de 10 ans. Avant de se joindre à l’équipe de Mirego, elle était responsable du portefeuille dʼapplications chez Radio-Canada. Dans ce poste, elle a chapeauté le développement d’ICI Tou.tv, ICI Première et RC Info. Elle possède aussi une expérience notable dans les domaines des communications et de la publicité.

À propos de Mirego

Mirego aide ses clients à innover et à se réinventer afin de prospérer à l’ère du numérique. Partenaire stratégique, Mirego conceptualise et développe des produits numériques pour des clients tels que la SAQ, Bell, Sobeys, Toys’R’Us, Familiprix, la CFL et Chocolats Favoris. Son équipe de plus de 100 experts basés à Québec et à Montréal est l’une des plus expérimentées au Canada en matière de stratégie, d’expérience utilisateur et de développement numérique avec plus de 200 applications à son actif depuis 2007. Les magazines Canadian Business et PROFIT ont classé Mirego au 53e rang du classement annuel des entreprises à la croissance la plus rapide (PROFIT 500) de 2016. Pour en savoir plus, visitez le www.mirego.com

