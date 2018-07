AccelStor collabore avec CMS Distribution pour élargir l'ensemble du marché européen des baies 100% flash

DUNSTABLE, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--juil. 4, 2018--AccelStor a le plaisir d'annoncer la nomination de CMS Distribution Ltd en qualité de partenaire clef au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. Le partenariat permettra à CMS Distribution de fournir des équipes de ventes qualifiées et des experts techniques pour aider les intégrateurs de système, distributeurs à valeur ajoutée et fournisseurs de solutions TI à répondre aux exigences des utilisateurs finaux.

David Kao, vice-président d'AccelStor, déclare: "AccelStor est ravi de travailler avec CMS Distribution. Nous nous fions pleinement à leur expertise de stockage et à leur solide renommée parmi les partenaires de distribution. Le stockage flash est de plus en plus reconnu comme la solution de stockage la plus rentable pour les applications de stockage primaire. Avec l'assistance et l'expérience sectorielle de CMS, nous pouvons continuer de fournir des solutions TI évolutives aux entreprises axées sur les données, pour leur permettre de prospérer dans cette nouvelle ère."

Les bases de données et les environnements virtuels jouent un rôle de plus en plus important, ce qui accentue la nécessité d'avoir des dispositifs abordables de stockage à haute performance et à faible intensité. Les baies 100% flash NeoSapphire d'AccelStor sont conçues pour gérer facilement des charges de travail d'applications intensives, et amélioreront nettement l'expérience utilisateur, grâce à un centre de données plus réactif et un éventail enrichi et différencié de produits et fonctionnalités.

"Nous sommes très heureux de collaborer avec AccelStor, qui a mis au point son algorithme FlexiRemap ® (un substitut révolutionnaire à la solution RAID), et qui l'a utilisé pour construire son dispositif 100% flash (AFA) NeoSapphire. NeoSapphire fournit une performance de stockage nettement supérieure, qui se traduit par des applications commerciales plus réactives, et des transactions de systèmes et des analyses de données plus rapides. Le stockage flash ouvre de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients. Grâce à son expérience approfondie des solutions TI d'entreprise, CMS générera une importante valeur sur ce segment, avec une équipe hautement spécialisée, afin de fournir des activités de prévente, d'assistance technique et de formation relatives aux solutions d'AccelStor", déclare Trevor Pluskota, responsable technologique chez CMS Distribution.

À propos de CMS Distribution

CMS Distribution est le chef de file européen de la distribution de technologies spécialisées. CMS Distribution compte 3 500 revendeurs parmi ses clients, et emploie plus de 350 personnes, qui travaillent avec plus de 80 fournisseurs répartis dans 12 sites, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne, en France, en Chine, aux États-Unis et en Australie. CMS Distribution aide les fournisseurs de TI et les partenaires de distribution à développer leurs activités, en mettant des technologies émergentes sur le marché, tout en renforçant les marques déjà implantées à l'aide d'une panoplie de service à valeur ajoutée.

À propos d’AccelStor Ltd.

AccelStor accélère la transition des baies de stockage conventionnelles vers la modernité du stockage 100% flash. Les baies 100% flash NeoSapphire d’AccelStor, basées sur la technologie logicielle FlexiRemap®, fournissent une performance IOPS soutenue aux applications critiques d’entreprise. Avec la rationalisation de la gestion du stockage, la prise en charge multi-protocole et des disques SSD remplaçables à chaud, la gamme NeoSapphire promet de supprimer les goulots d'étranglement de performance pour les applications E/S à gros volumes, telles que l’intelligence artificielle, l'IdO, le calcul haute performance, la virtualisation, les applications de bases de données, le traitement multimédia, les transactions financières et les jeux en ligne. Pour plus d’informations sur AccelStor et les baies 100% flash NeoSapphire, veuillez visiter www.accelstor.com.

