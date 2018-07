Le Keio Plaza Hotel Tokyo rénove ses chambres au design universel

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juil. 3, 2018--Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l’un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé à Shinjuku, à Tokyo, débutera la rénovation de ses dix chambres au design universel (35,5 mètres carrés) situées au 30 e étage de l’hôtel, à compter de la mi-juillet 2018, et ajoutera trois nouvelles chambres de luxe au design universel, comprenant deux chambres de 47,0 mètres carrés et une chambre de 67,4 mètres carrés, portant à 13 le nombre total de chambres au design universel dont la réouverture est prévue à la mi-décembre 2018. Au total, 400 millions JPY seront dépensés dans la rénovation de ces 13 chambres au design universel et de quatre autres chambres standard, également situées au 30 e étage, afin d’élever le design et la fonctionnalité dans le cadre des efforts de longue date et de premier plan dans le secteur, de la part de l’hôtel, et qui visent à fournir un accès simplifié à un large éventail de clients.

Nos chambres actuelles au design universel ont été créées en 2002, et leur facilité d’accès accrue ainsi que leur fonctionnalité supérieure ont été favorablement accueillies par un grand nombre de clients variés au cours des 16 dernières années. Le cycle actuel de rénovations entre dans le cadre de la politique du Keio Plaza Hotel Tokyo consistant à proposer des niveaux de satisfaction supérieurs aux clients confrontés à diverses contraintes médicales et autres besoins spécifiques, qui recherchent également un hébergement élégant au sein de notre hôtel. En outre, les rénovations comprennent un agrandissement des salles de bain et l’ajout de nouveaux meubles offrant une fonctionnalité supérieure, tout en maintenant les concepts fonctionnels basiques d’« ajustabilité » et d’« adaptabilité », qui ont été accueillis favorablement. Dans le même temps, des systèmes d’éclairage spéciaux seront créés pour les clients souffrant de déficience visuelle, tandis que d’autres fonctionnalités spéciales seront ajoutées pour les clients souffrant de déficience auditive.

Le Keio Plaza Hotel Tokyo se distingue en tant que chef de file du secteur hôtelier grâce à ses nombreux efforts visant à fournir aux clients des installations et des services au design universel, depuis sa participation en 1988 au Congrès mondial de la réhabilitation internationale. Les rénovations apportées à nos chambres au design universel ont pour objectif d’assurer à nos clients des séjours confortables au sein de notre Hôtel, se fondent sur les opinions et suggestions de nos clients aux besoins spécifiques, et incluent des technologies et services à évolution rapide dans le domaine du design universel.

