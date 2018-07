Dev Shetty, CEO de Fura Gems (coté sur TSX.V), parle de l'approvisionnement éthique en pierres précieuses de la société, de l'avenir de Fura Gems et d'autres questions sur Nasdaq TV.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--juil. 3, 2018--À propos de Fura Gems

Fura Gems Inc. est une société d'extraction et de commercialisation de pierres précieuses spécialisée dans les licences d'extraction, d'exploration et d'acquisition de pierres précieuses. Le siège de Fura se trouve à Toronto, au Canada, et son siège administratif se situe dans l'Almas Tower, à Dubaï. Fura est coté à la TSX Venture Exchange sous le symbole "FURA".

Fura travaille dans l'exploration de ressources naturelles en Colombie et détient une participation de 76% dans la mine d'émeraudes de Coscuez, à Boyacá, en Colombie. Fura est également actif dans l'exploration et l'extraction de rubis au Mozambique par le biais de sa participation effective de 80% dans les quatre licences de rubis (4392, 3868, 3869 et 6811).

CONTACT: Fura Gems Inc.

Dev Shetty - Président et CEO

Tél: +971 (0) 4 240 8760

dev.shetty@furagems.com

ou

Vikram Pathak – Relations avec les investisseurs

Tél: +1 647 276 7816

vikram.pathak@furagems.com

ou

Relations publiques

Tavistock (Royaume-Uni)

Jos Simson / Barney Hayward

Tél: +44 207 920 3150

fura@tavistock.co.uk

