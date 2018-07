Avanquest, la division Internet de Claranova, finalise la prise de contrôle d’Upclick, Lulu Software et Adaware

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 3, 2018--Regulatory News:

Claranova (Paris:CLA) annonce la levée de l’ensemble des conditions suspensives et la signature le 1 er juillet 2018 de l’accord définitif pour la prise de contrôle par Avanquest du groupe canadien détenant les activités Upclick, Lulu Software et Adaware.

Pour rappel, ce groupe international du secteur de l’internet dispose des trois expertises :

La gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, une des plateformes les plus modernes au monde ; La gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, acteur majeur de solutions PDF dans le monde au travers de sa solution SodaPDF ; La sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware connues mondialement.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Claranova et acte la transformation de sa division Avanquest désormais orientée vers la monétisation de trafic sur internet. L’intégration de ces acquisitions, profitables et en forte croissance, va permettre à la division Avanquest d’initier un cycle vertueux générant plus de revenus et de profit.

A titre d’illustration, sur le premier semestre 2017-2018 (de juillet à décembre 2017) la division Avanquest aurait affiché un CA proforma de 35,2 MEUR 1 (+78% de progression par rapport à Avanquest seule) pour 4,7 MEUR 1 de ROC normalisé 2 (+295% de progression par rapport à Avanquest seule), soit 13% de marge opérationnelle 3 (contre 6% actuellement).

A fin mars 2018, le chiffre d’affaires proforma sur neuf mois se serait inscrit à 53,1 5 MEUR à comparer aux 28,3 MEUR réalisés par la seule division Avanquest, soit une progression de 87,7%. L’intégration des sociétés canadiennes aurait représenté un impact positif sur le chiffre d’affaires de la division Avanquest de +109% sur le seul dernier trimestre.

Au niveau de l’ensemble du Groupe, cette opération est également majeure, puisque sur la base des chiffres consolidés de juillet à décembre 2017, l’impact sur le CA aurait été de +17% et de +125% sur le ROC normalisé, ce qui aurait porté la marge opérationnelle de 3,1% à 6,0%.

Un changement de dimension de la division Internet

L’intégration de ces nouvelles activités, à compter du 1 er juillet 2018, va permettre à Avanquest d’atteindre les 25 millionsde visiteurs uniques mensuels (+257%), d’approcher les 40 millions de clients (+186%), d’augmenter de 433% le nombre de téléchargements mensuels, de multiplier par 15 le nombre de logiciels installés, pour atteindre les 500 millions, et de porter à 1,2 million le nombre de transactionsannuelles (+300%).

Les synergies devraient permettre d’améliorer significativement la rentabilité de la division Internet

La forte complémentarité de leurs activités, l’expérience de travail en commun des équipes et les synergies qui seront mises en place devraient permettre d’améliorer davantage les revenus et la marge opérationnelle de la division Avanquest.

Comme annoncé, le solde de l’acquisition, pour un montant de 17 MEUR (20 MUSD), sera financé par un emprunt, en cours de négociation, intégralement remboursé par les performances opérationnelles des sociétés acquises.

Pour Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova : «Les premiers résultats opérationnels de ces acquisitions sont déjà excellents et très encourageants pour l’avenir. Le groupe Claranova entend continuer sa stratégie de consolidation pour faire de sa filiale internet Avanquest un acteur européen majeur de la monétisation de trafic sur internet pour atteindre au plus vite la barre des 100 MEUR de chiffre d’affaires avec une profitabilité de 15% à 20%. »

Prochaine communication du groupe Claranova :

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 : 8 août 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ; myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la commercialisation de leurs propres solutions. Avanquest Software : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic internet.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group

1 Chiffres proforma, non audités 2 Le ROC normalisé est l’agrégat utilisé pour suivre la rentabilité opérationnelle des différentes activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des dotations aux amortissements et des paiements fondés sur des actions. L’agrégat équivalent utilisé par les sociétés canadienne est l’EBITDA. 3 Définie comme le ratio du ROC normalisé divisé par le chiffre d’affaires. 4 Chiffres non audités 5 Chiffres non audités

