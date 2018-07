Neovii Pharmaceuticals AG crée son service scientifique international

RAPPERSWIL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--juil. 3, 2018--Neovii continue de consolider son équipe et ses capacités de direction avec l'arrivée de Richard Sachse au poste de responsable scientifique international. Parallèlement à la nomination du Dr Sachse, Neovii a mis en place un service scientifique international, qui couvre les activités réglementaires, médicales et de développement à l'échelle mondiale.

Juergen Pohle, CEO de Neovii, déclare : « En créant un service scientifique international, Neovii continue de progresser pour devenir un chef de file biopharmaceutique dans le secteur des transplantations. Nous sommes ravis que Richard intègre Neovii, avec l'objectif de mettre sur pied le nouveau service scientifique international. Sa profonde compréhension et sa vaste expérience des activités de développement clinique et réglementaires, ainsi que son savoir-faire et ses solides compétences d'encadrement, font de lui le candidat idéal pour ce poste et pour ouvrir de nouveaux horizons à l'entreprise. » Le Dr Sachse rejoindra également l'équipe de haute direction de Neovii.

Le Dr Sachse occupait précédemment les fonctions de vice-président principal, responsable scientifique et responsable médical chez Æterna Zentaris. À ce poste, M. Sachse a élaboré et exécuté avec succès des programmes de développement en vue d'une approbation de la FDA. Il jouit d'une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, acquise non seulement chez Æterna Zentaris, mais aussi chez Boehringer Ingelheim, UCB, Schwarz Biosciences, Peptor et Bayer.

Richard Sachse souligne : « Je suis ravi d'intégrer Neovii et de mettre en place le nouveau service scientifique international, qui couvrira les activités réglementaires, médicales et de développement. Contribuer à ce que Neovii devienne une société pharmaceutique aboutie est une tâche à la fois difficile et gratifiante, et je suis persuadé que mon expérience préalable sera un atout majeur pour Neovii. Je suis très heureux de commencer à travailler avec nos partenaires sous licence pour ouvrir les portes des principaux marchés aux traitements les plus novateurs en matière de transplantation et de maladies rares. »

En début d'année, Neovii a également nommé Alfred Doucette, ancien dirigeant chez Pfizer, au poste de responsable financier international. Alfred Doucette a occupé divers postes d'encadrement financier au sein de Pfizer, et tout récemment celui de directeur commercial chez Pfizer Consumer Healthcare pour les régions ESE/CEI/Pays baltes/Grèce et Chypre, Israël et Turquie, ce qui lui permet d'apporter une expérience considérable en gestion financière.

À propos de Neovii

Neovii est une société biopharmaceutique internationale indépendante, dynamique et à forte croissance, avec pour mission de mettre au point et de commercialiser des thérapies novatrice transformant le quotidien des patients.

Neovii s'engage depuis plus de trois décennies à améliorer les résultats en matière de transplantations et d'options thérapeutiques dans les domaines de l'hémato-oncologie et des affections immunitaires.

Le siège mondial de Neovii Pharmaceuticals AG se trouve à Rapperswil, en Suisse. La société dispose d'une succursale à Lexingtion, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Son site de fabrication biotechnologique est situé à Graefelfing, en Allemagne. Les produits de Neovii sont disponibles dans plus de 50 pays.

Informations complémentaires

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.neovii.com.

