Symphony ogłasza uroczyste otwarcie nowego centrum robotyzacji w Krakowie

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--lip 3, 2018--Spółka Symphony Ventures, globalna firma usługowa specjalizująca się w robotyzacji procesów biznesowych (RPA) i inteligentnej automatyzacji (IA), ogłosiła otwarcie nowego centrum robotyzacji (Robotic Operations Center, ROC) w Krakowie.

Supernowoczesne centrum operacyjne zostało zaprojektowane jako ośrodek monitorowania, zarządzania i utrzymywania milionów zautomatyzowanych procesów na rzecz światowych klientów firmy Symphony, które obejmują wciąż rosnącą listę platform robotyzacji procesów obsługiwanych przez Symphony. Centrum, z którego korzystają już klienci z branży ochrony zdrowia, telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń, będzie też miejscem pracy największego zespołu specjalistów w dziedzinie inteligentnej automatyzacji zajmującego się różnymi aspektami technologii, od inteligentnego przechwytywania obrazu po zaawansowaną SI i analizę dużych zbiorów danych.

Centrum oferuje klientom światowej klasy rozwiązania w następujących obszarach:

1. Projektowanie, konfiguracja, aranżacja i optymalizacja automatyzacji; 2. Wiedza w dziedzinie RPA, uczenia maszynowego, internetu, przepływu pracy i programowania aplikacji po stronie klienta (front-end development); 3. Wsparcie, konserwacja, hosting i przyspieszanie programów inteligentnej automatyzacji; 4. Przestrzeń kreatywna i zaplecze warsztatowe do organizacji forów wymiany poglądów i targów innowacji; 5. Edukacja i szkolenie pracowników i klientów oraz szersza społeczność usług wspólnych i BPO.

David Poole, dyrektor generalny i współzałożyciel Symphony Ventures powiedział: “Nowe Centrum łączy w sobie technologię, kapitał ludzki i metody, zbierane w oparciu o setki dużych realizacji, stanowiąc nie tylko miejsce zarządzania automatyzacją, ale także przestrzeń do myślenia o przyszłości pracy, uczenia się sztuki osiągania tego, co leży w granicach możliwości, rzucania wyzwań utrwalonym praktykom i zmieniania oblicza współczesnego biznesu”.

Poole dodaje też, że „w miarę, jak przedsiębiorstwa wychodzą poza działania pilotażowe i zaczynają wdrażać bardziej strategiczne projekty pozwalające na osiągnięcie realnego poziomu działalności cyfrowej, konieczne jest rozważenie wdrożenia szerokiego zakresu narzędzi, możliwości i warunków operacyjnych, których realizacja wewnątrz firmy jest często nieopłacalna. Na tym etapie przedsiębiorstwa muszą dokonać integracji działań i funkcji wspierających, niezbędnych do stworzenia i zarządzania nową przestrzenią działalności”.

Goście wydarzenia wysłuchali prezentacji przedstawiających kilka bieżących światowych inicjatyw firmy Symphony, w tym m.in. działania na rzecz automatyzacji funkcji bezpośredniego kontaktu z klientem poprzez holistyczne wykorzystanie chatbotów i innych narzędzi poznawczych. Goście mieli też okazję zapoznać się z usługami w zakresie zrobotyzowanego monitoringu i konserwacji 24/7, które są obecnie świadczone prestiżowym klientom w USA i Europie.

Na decyzję o powstaniu centrum w Krakowie wpłynął fakt, że założyciele Symphony od dawna byli związani z tym miastem - to tutaj jeszcze w latach 90-tych XX wieku utworzyli jedną z pierwszych swoich baz do realizacji zamówień. „Wracamy do korzeni - powiedział Ian Barkin, współzałożyciel i dyrektor strategiczny Symphony. - Od dawna cenimy sobie świetne zespoły, które stworzyliśmy w Krakowie i wiemy, że tutejszy rynek pracy jest doskonałym źródłem jakości, innowacyjności i zaangażowania, którego szukamy w firmie Symphony. Wyniki mówią same za siebie”.

Gość honorowy uroczystego otwarcia Centrum, Lech Kaczanowski, dyrektor Działu Handlu Międzynarodowego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, dodał: „to centrum i zespół zbudowany przez Symphony świadczą o korzyściach, jakie brytyjskie firmy mogą czerpać z lokalnej puli talentów. Symphony jest prawdziwym ambasadorem technologicznym Wielkiej Brytanii, wyznaczającym nowe standardy w niezwykle konkurencyjnej branży”.

Na otwarciu nowego centrum pojawili się klienci, partnerzy, analitycy i przedstawiciele lokalnych władz. Uroczystości trwały dwa dni i obejmowały prezentacje dotyczące zastosowań klientów i trendów branżowych, demonstracje produktów oraz przedpremierowy pokaz platformy Symphony w zakresie automatyzacji jako usługi (automation-as-a-service), która zostanie oficjalnie ogłoszona w nadchodzących tygodniach i ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki przedsiębiorstwa przenoszą swoją działalność w świat cyfrowy.

Symphony Ventures to światowa firma zajmująca się doradztwem, wdrożeniami i usługami zarządzanymi specjalizująca się w robotyzacji procesów (RPA), inteligentnej automatyzacji i innych innowacyjnych modelach dostaw pozwalających klientom biznesowym na cyfryzację swojej działalności. Symphony określa się jako podmiot oferujący pełną gamę usług z dziedziny digital operations, w tym szkolenia, hosting i wyposażone w rozwiązania sztucznej inteligencji platformy, których poszukują dzisiejsze firmy. Symphony posiada klientów w przeszło 25 krajach w każdej liczącej się branży i współpracuje z szeregiem czołowych dostawców oprogramowania takich jak UiPath, Blue Prism, Thoughtonomy, NICE Systems, eNate, ABBYY i Celaton. Odpowiadając na zmieniające się trendy na rynku, spółka nieprzerwanie rozwija swój cyfrowy ekosystem narzędzi, poszerzając ofertę rozwiązań dla klientów.

Symphony ma siedzibę w Londynie i biura w USA, Polsce, Ameryce Łacińskiej i Indiach. Założona w 2014 r. spółka Symphony jest liderem usług RPA wg HfS Research i czołowym dostawcą usług automatyzacji świadczenia usług (SDA) wg Everest Group. Spółka została uwzględniona na liście wyróżniających się firm (Cool Vendor) wg Gartner i zdobyła nagrodę Blue Prism Partner Award for Best Practice and Implementation za rok 2017. Więcej informacji na stronie http://www.symphonyhq.com oraz na profilu firmy na Twitterze @SymphonyVenture, a także w portalu LinkedIn pod nazwą Symphony Ventures.

