Neovii Pharmaceuticals AG gründet Global Scientific Department

RAPPERSWIL, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Jul 3, 2018--Mit der Ernennung von Dr. Richard Sachse zum Global Chief Scientific Officer verstärkt Neovii sein Führungsteam und seine Fähigkeiten weiter. Gleichzeitig wird mit der Ernennung von Dr. Sachse eine globale wissenschaftliche Abteilung eingerichtet, die alle regulatorischen, medizinischen und Entwicklungsaktivitäten weltweit unter ihrem Dach vereint.

Neoviis CEO Jürgen Pohle kommentierte: „Mit dem Aufbau einer globalen wissenschaftlichen Abteilung macht Neovii einen weiteren Schritt nach vorne auf dem Weg zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen im Bereich der Transplantation.“ Und er ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass Richard Sachse zu Neovii kommt und das neue Global Scientific Department aufbauen wird. Sein tiefgreifendes Verständnis und seine langjährige Erfahrung in der klinischen Entwicklung und Zulassung sowie sein Know-how und seine starken Führungsqualitäten machen ihn zur richtigen Person, um diese Rolle auszufüllen und das nächste Kapitel in unserer Unternehmensentwicklung mitzuschreiben.“ Dr. Sachse wird auch dem Global Leadership Team von Neovii beitreten.

Dr. Sachse war zuvor Senior Vice President, Chief Scientific Officer und Chief Medical Officer bei Æterna Zentaris. In dieser Funktion ist es Dr. Sachse gelungen, Entwicklungsprogramme für die FDA-Zulassung von Arzneimitteln zu entwerfen und erfolgreich abzuschließen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie nicht nur bei Æterna Zentaris, sondern auch bei Boehringer Ingelheim, UCB, Schwarz Biosciences, Peptor und Bayer.

Richard Sachse sagte dazu: „Ich freue mich, bei Neovii einzusteigen und die neue globale wissenschaftliche Abteilung aufzubauen, die regulatorische, medizinische und Entwicklungsaktivitäten umfasst. Neovii zu einem vollwertigen Pharmaunternehmen zu machen, ist eine herausfordernde, aber lohnende Aufgabe, und ich bin sicher, dass meine bisherigen Erfahrungen Neovii sehr zugute kommen werden. Ich freue mich sehr darauf, mit unseren In-Licensing-Partnern zusammenzuarbeiten, um bessere Wege zu den Schlüsselmärkten für die innovativsten Behandlungslinien in den Bereichen Transplantation und seltene Krankheiten zu finden.“

Bereits Anfang des Jahres hat Neovii den ehemaligen Pfizer-Vorstand Alfred Doucette zum Global CFO ernannt. Alfred Doucette hatte mehrere leitende Positionen im Finanzbereich bei Pfizer inne und war zuletzt Commercial Director bei Pfizer Consumer Healthcare für die Regionen Südosteuropa/GUS/Baltikum/Griechenland & Zypern, Israel und die Türkei und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Finanzmanagement.

Über Neovii

Neovii ist ein unabhängiges, dynamisches und rasch wachsendes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das es sich mit seinem patientenorientierten Ansatz zum Ziel gesetzt hat, neuartige, lebensverändernde Therapien zu entwickeln und zu vertreiben.

Neovii bietet seit mehr als drei Jahrzehnten Arzneimittel zum Einsatz in der Transplantationsmedizin, bei der Behandlung von hämato-onkologischen und immunologischen Erkrankungen an.

Der Hauptsitz der Neovii Pharmaceuticals AG ist in Rapperswil in der Schweiz. Neovii hat eine Tochtergesellschaft in Gräfelfing bei München, Deutschland, inklusive einer Produktionsstätte für biotechnologische Medikamente sowie eine Niederlassung in Lexington, Massachusetts, in den USA. Die Produkte von Neovii sind weltweit in über 50 Ländern erhältlich.

