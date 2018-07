Philips introduceert nieuw SpeechAir smart dicteerapparaat

WENEN--(BUSINESS WIRE)--jul 3, 2018--Speech Processing Solutions, de nummer 1 ter wereld in professionele dicteeroplossingen, heeft zijn nieuwste smart dicteerapparaat geïntroduceerd, de Philips SpeechAir 2000-serie. Het nieuwe dicteerapparaat beschikt over drie professionele microfoons die zijn geoptimaliseerd voor hoogwaardige spraakopnamen, is wifi-ready en heeft een verbeterde accuduur en een totaal vernieuwde camera.

“De Philips SpeechAir is het ideale dicteerapparaat met Wifi. Hij is uitermate geschikt voor zakelijke professionals, juristen en zorgverleners die tijd willen besparen door hun stem op te nemen in plaats van te typen”, zegt Dr. Thomas Brauner, CEO van Speech Processing Solutions.

Uitmuntende geluidskwaliteit en volledige mobiliteit

De 2e generatie Philips SpeechAir smart dicteerapparaat heeft tal van nieuwe functies, waaronder nog krachtigere hardware, een accu die langer meegaat en een groter wifi-bereik. Het apparaat heeft ook een verbeterde camera die nog betere foto's maakt en het scannen van streepjescodes verder vergemakkelijkt. In de nieuwe Dicteermodus kan een beheerder alle functies en toetsen uitschakelen die zijn of haar werknemers niet nodig hebben, zodat zij zich op het opnemen kunnen richten.

Het touchscreen van Gorillaglass, de schokbestendige behuizing en de zorgvuldig ontworpen ergonomie maken de Philips SpeechAir extra duurzaam en geschikt voor langdurig dagelijks gebruik. “Philips SpeechAir voldoet aan alle vereisten van een professioneel en mobiel dicteerapparaat. Gebruikers besparen tijd omdat ze vrijwel overal kunnen werken”, vult Dr. Brauner aan.

Maximale beveiliging voor vertrouwelijke gegevens

“We nemen gegevensbeveiliging zeer serieus. Daarom voldoen zowel de Philips SpeechAir als onze workflow- en transcriptiesoftware aan de strengste vereisten van beveiliging en gegevensprivacy. Dictaten worden in real time versleuteld met 256-bit technologie. Het apparaat zelf kan worden beschermd met een wachtwoord, pincode of patroon”, voegt Dr. Brauner toe. De nieuwe energiebesparende modus laat gebruikers een tijd instellen, waarna het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt als het op stand-by wordt gezet. Dit spaart de accu en vergroot de beveiliging.

Eenvoudig te integreren in bestaande IT-systemen

Het dicteerapparaat kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren en werkt samen met bestaande software, zowel in grote ziekenhuizen als in kleine bedrijven. Dankzij het Android-besturingssysteem kunnen apps van derden eenvoudig worden geïnstalleerd op het apparaat, waardoor het kan worden aangepast aan de eisen van ieder bedrijf. Het SpeechAir smart dicteerapparaat past perfect bij een workflowoplossing zoals Philips SpeechLive, waarmee gebruikers hun dictaten rechtstreeks naar getrainde transcriptieprofessionals kunnen sturen en hun getranscribeerde bestanden snel weer op hun apparaat ontvangen.

