Philips lance le tout nouvel enregistreur vocal intelligent SpeechAir

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--juil. 3, 2018--Speech Processing Solutions, le numéro un mondial de la dictée professionnelle, vient de lancer son nouvel enregistreur vocal intelligent, le Philips SpeechAir 2000. Le nouvel enregistreur dispose de trois microphones professionnels optimisés pour un enregistrement vocal de haute qualité et est équipé du Wi-Fi, d’une batterie plus puissante et d’un appareil photo plus performant.

« Le Philips SpeechAir est l’enregistreur vocal avec Wi-Fi idéal. C’est l’outil rêvé de tout professionnel des affaires, du secteur juridique et de la santé cherchant à gagner du temps en enregistrant sa voix au lieu de rédiger », explique Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions.

Excellente qualité audio et mobilité totale

L’enregistreur vocal intelligent Philips SpeechAir 2 e génération apporte des nouveautés comme un matériel encore plus puissant, une autonomie étendue et une portée Wi-Fi augmentée. L’appareil est désormais équipé d’un appareil photo perfectionné pour de meilleures photos et d’un scanner de code-barres encore plus rapide. Le nouveau mode Dictée permet à l’utilisateur de désactiver toutes les fonctions et touches non pertinentes pour la dictée, pour laisser ses employés se concentrer exclusivement sur l’enregistrement.

Avec son écran tactile Gorilla Glass et son boîtier antichoc associés à une ergonomie soigneusement étudiée, le Philips SpeechAir est extrêmement résistant et adapté à un usage quotidien même prolongé. « Le Philips SpeechAir remplit toutes les fonctions d’un enregistreur vocal professionnel mobile. Il permet aux utilisateurs de gagner du temps en travaillant de presque n’importe où », ajoute M. Brauner.

Sécurité maximale pour les données privées

« Nous prenons la sécurité des données très au sérieux. Notre Philips SpeechAir et notre logiciel de flux de travail et de transcription respectent donc tous deux les normes de sécurité et de protection des données les plus strictes. Les dictées sont cryptées en temps réel avec la technologie 256 bits et l’appareil lui-même peut être protégé par un mot de passe, un code pin ou un schéma personnel », ajoute M. Brauner. La nouvelle fonction d’économie d’énergie permet aux utilisateurs de définir une durée après laquelle l’appareil s’arrêtera automatiquement s’il n’est pas utilisé. Cette fonction permet d’économiser la batterie et de sécuriser l’appareil.

Intégration facile aux systèmes informatiques existants

L’appareil de dictée s’intègre facilement aux infrastructures informatiques des utilisateurs et fonctionne en harmonie avec les logiciels existants, que ce soit dans de grands hôpitaux ou de petites entreprises. Son système d’exploitation Android permet d’installer des applications tierces sur l’appareil en un clin d’œil, laissant à chaque entreprise la possibilité de le personnaliser à sa guise. L’enregistreur vocal intelligent SpeechAir peut parfaitement être associé à une solution de flux de travail telle que Philips SpeechLive, qui permet aux utilisateurs d’envoyer leurs dictées directement à des transcripteurs professionnels qualifiés et de recevoir rapidement leurs fichiers transcrits sur leur appareil.

