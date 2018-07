Philips bringt neue Generation des smarten Diktiergeräts SpeechAir auf den Markt

WIEN--(BUSINESS WIRE)--Jul 3, 2018--Speech Processing Solutions, die weltweite Nummer 1 bei professionellen Diktierlösungen, hat soeben ihr neuestes smartes Diktiergerät, die Philips SpeechAir 2000 Serie, auf den Markt gebracht. Das neue Gerät ermöglicht dank dreier professioneller Mikrofone maximale Aufnahmequalität, ist WLAN-fähig und bietet eine bessere Akkuleistung sowie eine in jeder Hinsicht verbesserte Kamera.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180703005060/de/

Philips SpeechAir 2 (Photo: Business Wire)

„Das Philips SpeechAir ist als WLAN-fähiges Diktiergerät perfekt. Es ist das ideale Hilfsmittel für Manager, Anwälte und Ärzte, die statt zu tippen diktieren möchten, um Zeit zu sparen“, erläutert Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions.

Hervorragende Audioqualität und uneingeschränkte Mobilität

Zu den Neuerungen, die die 2. Generation des smarten Diktiergeräts Philips SpeechAir auszeichnen, gehören eine noch leistungsfähigere Hardware, ein stärkerer Akku und ein größerer WLAN-Abdeckungsbereich. Außerdem verfügt das Gerät über eine bessere Kamera für höherwertige Fotos und noch schnelleres Scannen von Barcodes. Ein neuer Diktiermodus erlaubt es, alle Funktionen und Tasten zu deaktivieren, die für das Diktieren nicht benötigt werden, sodass sich die Mitarbeiter ganz auf das Diktieren konzentrieren können.

Der Touchscreen aus Gorillaglas, das stoßfeste Gehäuse und die ergonomischen Eigenschaften machen das Philips SpeechAir zu einem ultrahaltbaren Gerät, das für den täglichen Einsatz mit langen Arbeitstagen bestens gewappnet ist. „Das Philips SpeechAir erfüllt alle Anforderungen an ein professionelles und mobiles Diktiergerät. Die Benutzer können es praktisch jederzeit und überall einsetzen und so Zeit sparen“, ergänzt Dr. Brauner.

Maximale Sicherheit für vertrauliche Daten

„Wir nehmen die Datensicherheit sehr ernst. Aus diesem Grund erfüllen sowohl das Philips SpeechAir als auch unsere Workflow- und Transkriptionssoftware die höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards. Diktate werden ich Echtzeit mit 256-Bit-Technologie verschlüsselt, und das Gerät selbst kann durch ein Passwort, eine PIN oder ein Muster geschützt werden – individuell vom Benutzer einrichtbar“, fügt Dr. Brauner hinzu. Die neue Stromsparfunktion ermöglicht es Benutzern festzulegen, wann sich das Gerät bei Inaktivität automatisch ausschalten soll. Das spart nicht nur Akkuleistung, sondern erhöht auch die Sicherheit.

Einfache Integration in bestehende IT-Systeme

Das Diktiergerät kann problemlos in die IT-Infrastruktur der Benutzer integriert werden und arbeitet reibungslos mit der vorhandenen Software zusammen – in großen Krankenhäusern genauso wie in kleinen Unternehmen. Als Android-Gerät bietet es die Möglichkeit, problemlos Apps von Drittanbietern zu installieren und es so bei Bedarf auch an die konkreten Anforderungen des jeweiligen Unternehmens anzupassen. Das smarte Diktiergerät SpeechAir ist ideal für die Kombination mit einer Workflow-Lösung wie Philips SpeechLive geeignet, mit der Benutzer ihre Diktate direkt an geschulte Schreibkräfte senden und die transkribierten Dateien schnell auf ihr Gerät zurückerhalten können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.speechair.com

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

Folgen Sie Speech Processing Solutions:

Facebook:

Instagram:

Twitter @speech_com:

YouTube:

LinkedIn:

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180703005060/de/

CONTACT: Speech Processing Solutions

Lea Pachta, +43 160529-1744

lea.pachta@speech.com

www.philips.com/dictation

KEYWORD: AUSTRIA EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS DATA MANAGEMENT HARDWARE SOFTWARE AUDIO/VIDEO PHOTOGRAPHY SECURITY MOBILE/WIRELESS VOIP

SOURCE: Speech Processing Solutions

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/03/2018 03:01 AM/DISC: 07/03/2018 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180703005060/de