Un Nuevo Estudio Investiga la Utilidad de Masimo ORi™ (Índice de Reserva de Oxígeno) en Proporcionar la Detección Precoz de la Reducción de la Oxigenación Sanguínea durante la Ventilación de Un Pulmón

MORIOKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--jul. 2, 2018--Masimo (NASDAQ: MASI) anunció hoy los hallazgos de un estudio en el cual los investigadores evaluaron la capacidad de Masimo ORi™ (Índice de Reserva de Oxígeno) para detectar la reducción en la oxigenación de la sangre antes del monitoreo estándar de saturación de oxígeno (SpO 2 ) en pacientes sometidos a cirugía torácica electiva que requiere ventilación de un pulmón (One Lung Ventilation, OLV). 1

ORi es un indicador relativo no invasivo de la reserva de oxígeno de un paciente en la región hiperóxica moderada (presión parcial de oxígeno en la sangre arterial [PaO 2 ] en el rango de 100 a 200 mmHg). Como un parámetro “índice” con una escala inferior a la unidad de entre 0 y 1, ORi puede ser analizado y tiene alarmas opcionales para notificar a los médicos clínicos sobre cambios en la reserva de oxígeno del paciente.

En el estudio, el Dr. Koishi y colegas en Iwate Medical University en Morioka, Japón quiso evaluar si ORi podía servir como una alarma precoz de desaturación en pacientes sometidos a OLV, dado que tales pacientes suelen ser propensos a la hipoxemia. Con este objetivo, estimaron si ORi caía antes que la SpO 2 durante la OLV y evaluaron qué tan bien se correlacionaba ORi con una medición invasiva de la PaO 2. Se midieron ORi y SpO 2 cada 2 segundos con un Masimo Root ® con Radical-7 ® Pulse CO-Oximeter ® y sensores rainbow ® (revisión L). El anestesiólogo estaba en ciego con respecto a los valores de ORi. Para el análisis de los datos, los investigadores definieron el inicio de la reducción en ORi en el momento cuando su valor cayó por debajo de 0,05 menos que su valor más alto después de comenzada la OLV y el inicio de la reducción en SpO 2 en el momento cuando era 1 % menos que el valor máximo de la SpO 2. Se calculó la PaO 2 como parte del análisis de gases en sangre y se realizó cada 3 minutos durante la OLV, lo que resultó en 101 pares de mediciones.

Los investigadores comprobaron que desde el inicio de la OLV, ORi comenzó a caer significativamente antes que la SpO 2, una media de 171 segundos frente a una media de 372 segundos, p<0,01 (desviación estándar de 102 y 231 segundos, respectivamente). También encontraron “una fuerte correlación, significativa” entre ORi y la PaO 2: r 2 = 0,671, p<0,01.

Los investigadores concluyeron que: “ORi cayó significativamente antes que la SpO 2 durante la OLV, lo que sugiere que el monitoreo del ORi podría permitir una detección más precoz del deterioro de la oxigenación de la sangre que el monitoreo de la SpO 2 sola, contribuyendo así a una reducción en el riesgo del paciente de exposición a complicaciones por la OLV. Sin embargo, se necesitan más estudios en distintos ámbitos clínicos y experimentales para evaluar la superioridad del ORi sobre la SpO 2 “.

ORi no ha recibido la autorización 510(k) de la FDA y aún no está disponible para la venta en Estados Unidos.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es un líder mundial en innovadoras tecnologías de monitoreo no invasivas. Nuestra misión es mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. En 1995, la compañía estrenó el oxímetro de pulso Masimo SET ® Measure-through-Motion and Low Perfusion™, que demostró en múltiples estudios reducir significativamente las falsas alarmas y monitorear con exactitud las alarmas verdaderas. Masimo SET ® también ha sido demostrado que ayuda a los clínicos a reducir la retinopatía severa de la prematuridad en recién nacidos 1, mejora la detección de la CCHD en recién nacidos 2 y, cuando se usa para el monitoreo continuo con Masimo Patient SafetyNet™* en las salas posquirúrgicas, reduce las activaciones y los costos de la respuesta rápida 3,4,5. Se estima que Masimo SET ® es utilizado en más de 100 millones de pacientes en los hospitales líderes y otros entornos médicos en todo el mundo, 6 y es la principal tecnología de oximetría del pulso en 17 de los 20 principales hospitales enumerados en la Lista de honor de los mejores hospitales 2017 - 18 de U.S. News and World Report 7. En 2005, Masimo presentó la tecnología rainbow ® Pulse CO-Oximetry, que permitió el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre, que, anteriormente, solo podían medirse de forma invasiva, que incluye la hemoglobina total (SpHb ® ), el contenido de oxígeno (SpOC™), la carboxihemoglobina (SpCO ® ), la metahemoglobina (SpMet ® ), el Índice de variabilidad pletismográfica (Pleth Variability Index, PVi ® ) y, más recientemente el Índice de reserva de oxígeno (Oxygen Reserve Index, ORi™), además del SpO 2, la frecuencia cardíaca y el índice de perfusión (Perfusion index, Pi). En 2014, Masimo presentó Root ®, una plataforma intuitiva de conectividad y monitoreo de pacientes con la interfaz Masimo Open Connect ® (MOC-9 ® ) lo que permite que otras compañías aumenten Root con nuevas funcionalidades y capacidades de medición. Masimo también está asumiendo un rol de liderazgo activo en mHealth con productos como el monitoreo portátil de pacientes Radius-7 ®, el pulsioxímetro para teléfonos inteligentes iSpO 2® y el pulsioxímetro de dedo MightySat™. Puede encontrar más información acerca de Masimo y sus productos en www.masimo.com. Puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo en http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

