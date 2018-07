Une nouvelle étude examine l'utilité de Masimo ORi™ (indice de réserve d'oxygène) dans la détection précoce de la baisse de l'oxygénation sanguine pendant une ventilation unipulmonaire

MORIOKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--juil. 2, 2018--Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les conclusions d'une étude dans laquelle des chercheurs ont évalué la capacité de Masimo ORi™ (indice de réserve d'oxygène) à détecter une baisse de l'oxygénation sanguine avant une surveillance de la saturation en oxygène (SpO 2 ) standard chez des patients subissant une chirurgie thoracique élective nécessitant une ventilation unipulmonaire (VUP). 1

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180702006062/fr/

Masimo Root® with Radical-7® and ORi™ (Photo: Business Wire)

L'ORi est un indicateur relatif non invasif de la réserve d'oxygène d'un patient dans la région hyperoxique modérée (pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel [PaO 2 ] dans la gamme de 100 à 200 mmHg). En tant que paramètre « indice » avec une échelle sans unité située entre 0 et 1, l'ORi peut être changée et comporte des alarmes facultatives qui avertissent les cliniciens de toute altération dans la réserve d'oxygène d'un patient.

Dans l'étude, le Dr. Koishi et ses collègues à l'université médicale Iwate de Morioka, au Japon ont tenté d'évaluer si l'ORi pourrait servir d'avertissement précoce d'une désaturation chez des patients faisant l'objet d'une VUP, car ces patients sont souvent à risque d'hypoxémie. À cette fin, ils ont évalué si l'ORi baissait avant SpO 2 pendant une VUP, et ont évalué comment l'ORi se corrélait à une mesure PaO 2 invasive. L'ORi et SpO 2 ont été mesurées toutes les 2 secondes en utilisant un Pulse CO-Oximeter ® Masimo Root ® avec Radical-7 ® et des capteurs rainbow ® (révision L). L'anesthésiologiste ne connaissait pas les valeurs ORi. Pour l'analyse des données, les chercheurs ont défini le début de la baisse de l'ORi comme étant le moment où sa valeur était inférieure de 0,05 à sa valeur la plus élevée après le commencement de la VUP, et le début de la baisse de SpO 2 comme étant le moment où elle était inférieure de 1 % à la valeur SpO 2 maximale. La PaO 2 a été calculée dans le cadre de l'analyse du gaz sanguin et effectuée toutes les 3 minutes pendant la VUP, ce qui a donné 101 paires de mesures.

Les chercheurs ont déterminé que dès le commencement de la VUP, l'ORi a commencé à baisser significativement plus tôt que SpO 2, une moyenne de 171 secondes vs. une moyenne de 372 secondes, p<0,01 (écart-type de 102 et 231 secondes, respectivement). Ils ont également établi une « corrélation forte et significative » entre l'ORi et PaO 2 : r 2 =0,671, p<0,01.

Les chercheurs ont conclu que « l'ORi a baissé significativement plus tôt que SpO 2 pendant la VUP, ce qui suggère que la surveillance de l'ORi pourrait permettre la détection plus précoce d'une détérioration de l'oxygénation sanguine que la surveillance de SpO 2 seule, contribuant ainsi à une réduction du risque d'exposition du patient aux complications de la VUP. Des études supplémentaires dans des cadres cliniques et expérimentaux différents sont toutefois requises pour évaluer la supériorité de l'ORi par rapport à SpO 2. »

L’ORi n’a pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et n’est pas encore en vente aux États-Unis.

@MasimoInnovates | #Masimo

Références

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est le leader mondial des technologies de surveillance non invasives novatrices. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui, dans plusieurs études, s’est avérée capable de réduire considérablement les fausses alertes et de surveiller avec précision les alertes réelles. Il a également été démontré que le SET ® de Masimo permettait aux médecins de réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés, 1 d’améliorer le dépistage de la CCC chez les nouveau-nés 2, et, lorsqu’il est utilisé pour un suivi continu avec le Patient SafetyNet™* de Masimo dans les salles post-chirurgicales, de réduire les activations et les coûts d’intervention rapide 3,4,5. On estime que le SET ® de Masimo est utilisé chez plus de 100 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde 6. C’est le premier capteur d’oxymétrie de pouls dans 17 des 20 meilleurs hôpitaux listés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2017-2018. 7. En 2005, Masimo a lancé la technologie de Co-oxymétrie de pouls rainbow ®, qui permet la surveillance non invasive et en continu des constituants sanguins qui nécessitaient auparavant des procédures invasives pour être mesurés, notamment l’hémoglobine totale (SpHb ® ), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO ® ), la méthémoglobine (SpMet ® ), l’indice de variabilité de la pléth (PVi ® ), et plus récemment, l’indice de réserve en oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™), en plus de la SpO 2, du rythme cardiaque et de l’indice de perfusion (Pi). En 2014, Masimo a introduit Root ®, une plateforme intuitive de connectivité et de suivi des patients, dotée de l’interface Masimo Open Connect ® (MOC-9 ® ) qui permet à d’autres sociétés d’ajouter à Root de nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure. Masimo joue également un rôle actif de leader en matière de santé mobile avec des produits, tels que le moniteur vestimentaire de patient Radius-7 ®, l’oxymètre de pouls pour smartphones iSpO 2® et l’oxymètre de pouls du bout des doigts MightySat™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

L’ORi n’a pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et n’est pas en vente aux États-Unis.

*L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l’University HealthSystem Consortium.

Références

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, au sens de l’article 27A de loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l'efficacité potentielle de Masimo ORi™. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, y compris ORi de Masimo, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales révolutionnaires et non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Risk Factors » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (« Securities and Exchange Commission, SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous déclinons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180702006062/fr/

CONTACT: Masimo

Evan Lamb, 949-396-3376

elamb@masimo.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: SURGERY HEALTH HOSPITALS MEDICAL DEVICES

SOURCE: Masimo

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/02/2018 11:52 PM/DISC: 07/02/2018 11:52 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180702006062/fr