AMERICAN LEAGUE Detroit 100 001 000 1—3 8 0 Toronto 000 100 001 0—2 5 1

(10 innings)

Fiers, Jimenez (9), Farmer (10), Hardy (10) and McCann; Borucki, Biagini (8), Clippard (9), Oh (10) and Maile. W_Jimenez 4-1. L_Oh 4-3. Sv_Hardy (1).