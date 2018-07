CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 480 1-4 Sep 480 1-4 Dec 496 3-4 Mar 512 1-2 May 524 1-2 Jul 529 1-2 Sep 538 1-2 Dec 550 3-4 Mar 560 May 564 1-4 Jul 562 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 337 1-2 Sep 347 Dec 359 Mar 369 1-2 May 376 1-2 Jul 383 Sep 382 Dec 387 3-4 Mar 397 1-2 May 403 1-2 Jul 409 1-4 Sep 402 1-4 Dec 402 3-4 Jul 416 1-2 Dec 412 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 245 1-2 Sep 235 1-4 Dec 240 Mar 244 1-4 May 246 3-4 Jul 251 3-4 Sep 253 Dec 253 Mar 253 May 253 Jul 251 1-2 Sep 251 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 848 1-2 Aug 853 1-2 Sep 859 1-4 Nov 869 1-2 Jan 878 3-4 Mar 885 May 893 1-2 Jul 902 Aug 902 1-4 Sep 896 3-4 Nov 896 3-4 Jan 902 3-4 Mar 904 3-4 May 908 3-4 Jul 915 3-4 Aug 917 Sep 910 1-4 Nov 896 1-4 Jul 923 1-2 Nov 902 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.77 Aug 28.88 Sep 29.00 Oct 29.12 Dec 29.39 Jan 29.64 Mar 29.96 May 30.28 Jul 30.57 Aug 30.69 Sep 30.82 Oct 30.85 Dec 31.02 Jan 31.23 Mar 31.47 May 31.68 Jul 31.78 Aug 31.75 Sep 31.73 Oct 31.74 Dec 31.73 Jul 31.73 Oct 31.73 Dec 31.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 329.50 Aug 328.00 Sep 327.80 Oct 327.70 Dec 327.60 Jan 325.80 Mar 321.80 May 321.00 Jul 322.80 Aug 322.90 Sep 322.80 Oct 321.60 Dec 322.00 Jan 321.80 Mar 320.70 May 322.60 Jul 324.60 Aug 324.60 Sep 324.60 Oct 324.60 Dec 321.60 Jul 324.50 Oct 324.50 Dec 331.50