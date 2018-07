Garbiñe Muguruza inaugura biblioteca en Camboya como embajadora de Room to Read

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--jul. 2, 2018--Garbiñe Muguruza, tenista profesional y embajadora de Room to Read, ha logrado su objetivo filantrópico de establecer una nueva biblioteca infantil en Camboya con el apoyo de sus aficionados y simpatizantes en todo el mundo, según ha anunciado hoy Room to Read. Muguruza fue nombrada embajadora activa para la educación de Room to Read, una organización sin ánimo de lucro centrada en la alfabetización y educación de las niñas, poco antes de ganar el título individual femenino en Wimbledon en 2017.

Como embajadora de Room to Read, Muguruza lanzó una campaña de financiación en línea y estableció un objetivo inicial de recaudación de fondos de 35.000 dólares estadounidenses para apoyar el programa de alfabetización integral de Room to Read, que incluía la creación de una biblioteca infantil en el centro de educación primaria Banlech Prasat en la provincia de Prey Veng, en Camboya. Prey Veng es una de las provincias más pobres de Camboya, donde un 52,4 % de su población vive por debajo del umbral nacional de pobreza. Esta necesidad económica ha derivado en una escasez de recursos educativos de calidad y el reciente establecimiento de fábricas de ropa en la región representa una amenaza para la finalización de la escuela para muchos niños, que están presionados a contribuir a sus ingresos familiares.

Room to Read se asocia con las escuelas gubernamentales para abordar las brechas en tres áreas que son esenciales para la alfabetización: capacitación y apoyo a los profesores, materiales de lectura de calidad y espacios de aprendizaje adecuados para niños. El centro de educación primaria Banlech Prasat atiende a aproximadamente 80 estudiantes en los grados 1-6. La nueva biblioteca creada en la escuela contiene 750 libros infantiles en lengua local, donde más de la mitad corresponden a títulos originales publicados por Room to Read. Room to Read también proporciona formación para el desarrollo profesional en la enseñanza de la lectura y para la administración de bibliotecas para los educadores de la escuela. Los niños del grado 2 en las escuelas financiadas por Room to Read leen, de media, dos veces más rápido que sus compañeros de otras escuelas.

Muguruza anuncia su compromiso filantrópico y recuerda que es embajadora de Room to Read con frecuencia en sus canales de medios sociales, invitando a su comunidad mundial de seguidores a actuar con ella. Inspirados por la pasión de Muguruza por la misión de Room to Read, los aficionados y simpatizantes respondieron. Más de 50 donaciones monetarias realizadas en siete divisas se invirtieron a través de la página web para recaudación de fondos en línea de Room to Read en https://Give.roomtoread.org/GARBINE, acompañado de palabras ánimo.

"Quería dar esta oportunidad a los niños, especialmente a las niñas, que se enfrentan a muchas barreras para acceder a una educación de calidad y conseguir todo su potencial", comenta Muguruza. "Estoy muy agradecida a los fans que han apoyado mi campaña. Juntos estamos llevando la alegría de aprender a los niños y a cambiar el futuro de esta comunidad", concluye Muguruza.

A principios de este mes, Muguruza se comprometió a donar el importe económico de su premio en dobles del Nature Valley Classic en Birmingham a Room to Read. Planea visitar la escuela en Camboya para reunirse con los niños, profesores y miembros de la comunidad que ha apoyado, así como para presenciar el impacto de su campaña de primera mano. Muguruza anunciará su próxima meta de recaudación de fondos como embajadora de Room to Read a finales de este año.

Fundada en 2000 considerando que el cambio mundial comienza con la educación de los niños (World Change Starts with Educated Children®), el innovador modelo de Room to Read se centra en una transformación profunda y sistémica en escuelas en países con rentas bajas durante los dos periodos más críticos de la escolarización infantil: el inicio de la educación primaria para la alfabetización y la enseñanza secundaria para la formación de las niñas. Colaboramos con comunidades locales, organizaciones asociadas y gobiernos para desarrollar capacidades de alfabetización y el hábito de la lectura en niños de primaria y garantizar que las niñas puedan completar la educación secundaria con las capacidades necesarias para tomar las decisiones clave de su vida. Room to Read ha mejorado la vida de 12,4 millones de niños en más de 20.000 comunidades en 15 países y tiene como objetivo llegar a 15 millones de niños para 2020. Más información en www.roomtoread.org.

